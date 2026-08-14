Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Що уразили Сили оборони?

Операції проти російських військових об'єктів тривали 13 серпня та в ніч проти 14 серпня.

У районі Залізного Порту на Херсонщині уражено два наземні ретранслятори, які ворог використовував для управління ударними безпілотниками типу "Герань" та "Гербера".

Довідка. Наземний ретранслятор передає сигнали управління та зв'язку між оператором і безпілотником. Він дозволяє збільшувати дальність та стабільність роботи дронів.

Також українські військові уразили п'ять пунктів управління російськими БпЛА. Вони розташовувалися у таких районах:

Часів Яр Донецької області;

Залізний Порт Херсонської області;

Волфінський Курської області Росії;

Гордіївка Курської області Росії;

Лугове Запорізької області.

Нагадаємо, упродовж минулої доби окупанти втратили 1 470 своїх військових, три засоби протиповітряної оборони, а аткож інше озброєння і техніку.

До цього Сили оборони вдарили по далекобійній трикоординатній радіолокаційній станції "Небо-У", яка була розташована в окупованому Севастополі.