Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Что поразили Силы обороны?

Операции против российских военных объектов продолжались 13 августа и в ночь на 14 августа.

В районе Железного Порта в Херсонской области были поражены два наземных ретранслятора, которые враг использовал для управления ударными беспилотниками типа "Герань" и "Гербера".

Справка. Наземный ретранслятор передает сигналы управления и связи оператором и беспилотником. Он позволяет увеличивать дальность и стабильность работы дронов.

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Также украинские военные поразили пять пунктов управления российскими БПЛА. Они размещались в таких районах:

  • Времен Яр Донецкой области;
  • Железный Порт Херсонской области;
  • Волфинский Курской области России;
  • Гордеевка Курской области России;
  • Луговое Запорожской области.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты потеряли 1 470 своих военных, три средства противовоздушной обороны, а также другое вооружение и технику.

До этого Силы обороны ударили по дальнобойной трехкоординатной радиолокационной станции "Небо-У", расположенной в оккупированном Севастополе.