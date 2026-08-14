Лише впродовж минулої доби окупанти втратили приблизно 1470 своїх військових. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії на війні?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 14 серпня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 464 440 (+1 470 ) осіб;

танків – 12 264 (+2);

бойових броньованих машин – 25 141 (+11);

артилерійських систем – 47 870 (+46);

РСЗВ – 2 024 (+1);

засобів ППО – 1 565 (+3);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 229 (+14);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 459 649 (+1 676);

крилатих ракет – 5 007 (+0);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 133 853 (+448);

спеціальної техніки – 4 524 (+2).



Втрати ворога на 14 серпня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, підрозділ Сили безпілотних систем ЗСУ успішно виявив та відпрацював по техніці окупантів на Запорізькому напрямку. Зокрема, під прицілом опинилися артилерійські гармати, наземні роботизовані комплекси та вантажні автомобілі ворога.

До цього Сили оборони уразили далекобійну трикоординатну радіолокаційну станцію "Небо-У", яка була розташована в окупованому Севастополі.