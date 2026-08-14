Про це повідомили в СБС ЗСУ.

Що відомо про операцію СБС?

Оператори Угруповання Сил безпілотних систем продовжують виявляти та знищувати техніку російських військ на Запорізькому напрямку.

Військові зазначили, що завдяки роботі дронів для противника стає дедалі менше безпечних маршрутів і позицій. Цілі виявляють оператори Угруповання СБС ДПСУ "Фенікс".

СБС завдали ударів по росіянах: дивіться відео

Вони відстежують переміщення ворожої техніки та завдають по ній точних ударів. Цього разу під прицілом опинилися артилерійські гармати, наземні роботизовані комплекси та вантажні автомобілі окупантів.

Ураження цієї техніки ускладнює її використання на передовій та підтримку російських підрозділів. Завдяки таким ударам російські війська втрачають техніку й можливості для постачання, а інтенсивність вогню по українських позиціях зменшується.

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Українські безпілотники здійснили масштабну та результативну атаку на військові, логістичні й енергетичні об'єкти російських окупантів. Цієї ночі під удар потрапили десятки ворожих локацій у тимчасово окупованому Криму, на Півдні України, а також на території самої Росії.

Деталізуючи нічні операції 11 серпня, українські військові підтвердили ураження одразу 43 цілей на території анексованого Кримського півострова та у південних окупованих регіонах.

Також протягом 1 – 8 серпня в межах операції "Птахи" СБС відпрацювали по 12 суднах у Чорному та Азовському морях. Від початку операції, яка триває з 6 липня, результативно відпрацьовано по 218 плавзасобах: 134 — в Азовському морі та 84 — у Чорному.