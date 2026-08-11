Про успішні результати роботи Сил безпілотних систем відзвітував їхній командувач, майор Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Як дрони СБС відпрацювати по об'єктах ворога у Росії та на ТОТ?

Деталізуючи нічні операції 11 серпня, українські військові підтвердили ураження одразу 43 цілей на території анексованого Кримського півострова та у південних окупованих регіонах. За словами командувача, дрони ефективно відпрацювали по ворожій інфраструктурі, завдавши суттєвих втрат окупаційним військам.

Серед знищених об'єктів опинився зенітно-ракетний комплекс "Бук М3", склади з боєприпасами та матеріально-технічним забезпеченням. Крім того, безпілотники успішно атакували енергетичні вузли у тимчасово окупованих Бердянську, Маріуполі та інших населених пунктах.

У Чорному морі українські сили вполювали суховантаж, який належав до так званого тіньового флоту Росії.

Не менш гаряче було і на території самої Росії. Український дрон завітав до Воронежа, де успішно уразив новий логістичний хаб компанії Wildberries. Водночас у місті Орськ продовжує палати нафтопереробний завод, який є ключовим постачальником пального для значної частини Уральського регіону.

Свій звіт про виконану роботу командувач Сил безпілотних систем ЗСУ підсумував чітким посланням.

Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо,

– наголосив "Мадяр".

Нагадаємо, російські ЗМІ також писали, що у Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї раптово спалахнув НПЗ. Також пожежа виникла на ТЕЦ в Ангарську, що в Іркутській області. Її причини теж наразі невідомі.