Йдеться про нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез". Після вибухів на території підприємства спалахнула сильна пожежа. Про це повідомляє, зокрема, телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку на Орськ?

Попередньо, на території заводу міг бути уражений комплекс гідрокрекінгу потужністю 1,6 мільйона тонн на рік. Це один із ключових об'єктів модернізації підприємства, призначений для переробки вакуумного газойлю та виробництва світлих нафтопродуктів.

"Орскнефтеоргсинтез" розташований в Орську, тобто приблизно за 1960 кілометрів від України.

Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, тощо. Проєктна потужність переробки становить 6,6 мільйонів тонн нафти на рік.

Підприємство залучене до забезпечення російської окупаційної армії.

Раніше українські дрони вже неодноразово атакували НПЗ в Орську.

У мережі поширили кадри пожежі, яка виникла на території заводу.

Горить НПЗ в Орську: дивіться відео

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Пожежа в Орську / Фото з мережі

Близько 08:00 з'явилися повідомлення про повторні вибухи в Орську.

В Орську знову чути вибухи: дивіться відео

Окрім того, у мережі пишуть, що в Орську міг бути атакований і механічний завод. Це велике машинобудівне підприємство, пов'язане з російським ВПК. Завод виробляє комплектуючі для озброєння, зокрема деталі для боєприпасів і реактивних снарядів для РСЗВ "Град".

В Орську може горіти механічний завод: дивіться відео

Нагадаємо, що уночі під атакою дронів опинився логістичний центр Wildberries біля Воронежа. Склад відкрили в листопаді 2025 року. Його площа становить 152,9 тисячі метрів квадратних, а обсяг зберігання – понад 90 мільйонів товарних позицій.

Окрім того, під ранок раптово спалахнули пожежі на НПЗ у Комсомольську-на-Амурі та ТЕЦ – в Ангарську.