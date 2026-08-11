Так, у мережі з'явилися яскраві кадри аж зі Східного Сибіру та Далекого Сходу. Їх опублікував телеграм-канал Exilenova+.

Що "випадково" загорілося у Росії?

У Комсомольську-на-Амурі, що розташований в Хабаровському краї, раптово спалахнув НПЗ.

НПЗ у Комсомольську-на-Амурі "випадково" загорівся / Фото з мережі

Приблизно біля 11-ої ранку за місцевим часом мешканці Комсомольська-на-Амурі повідомили про пожежу на місцевому НПЗ.

Йдеться про ТОВ "РН-Комсомольський НПЗ" "Роснефти".

Це підприємство введено в експлуатацію у 1942 році та має проектну потужність близько 8 мільйонів тонн нафти на рік.

НПЗ виробляє автомобільні бензини та дизельне паливо стандарту К5, суднове паливо та іншу нафтопродукцію та є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на Далекому Сході.

Пожежа на НПЗ на Далекому Сході: дивіться відео

Також пожежа виникла на ТЕЦ в Ангарську, що в Іркутській області. Її причини теж наразі невідомі.

Палає ТЕЦ в Ангарську / Фото з мережі

Зауважимо, що, згідно з відкритими даними, в Ангарську є дві великі теплоелектроцентралі ТЕЦ-9 і ТЕЦ-10.

Іркутська ТЕЦ-9 – одна з ключових станцій Ангарська. Її електрична потужність становить близько 475 МВт, а теплова – близько 2,28 тисяч Гкал/год. Вона забезпечує електроенергією та теплом Ангарськ, а також парою – Ангарську нафтохімічну компанію.

Іркутська ТЕЦ-10 – значно потужніша в частині виробництва електроенергії: 1110 МВт. Це найбільша ТЕЦ Іркутської області. Вона забезпечує енергією промислові підприємства та населення Ангарська.

Загорілася ТЕЦ в Ангарську / Фото з мережі

Нагадаємо, що Ангарськ великим промисловим центром Сибіру – там розташований великий Ангарський нафтохімічний комплекс.

Пожежа в Ангарську: дивіться відео

Пожежа в Ангарську у Східному Сибіру: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч проти 11 серпня під Воронежем спалахнула пожежа на логістичному комплексі Wildberries. Після повідомлень про атаку безпілотників співробітників терміново евакуювали.