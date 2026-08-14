Об этом сообщили в СБС ВСУ.

Что известно об операции СБС?

Операторы Группировки сил беспилотных систем продолжают выявлять и уничтожать технику российских войск на Запорожском направлении.

Военные отметили, что благодаря работе дронов у противника становится все меньше безопасных маршрутов и позиций. Цели выявляют операторы Группировки СБС ГПСУ "Феникс".

СБС нанесли удары по россиянам: смотрите видео

Они отслеживают перемещение вражеской техники и наносят по ней точные удары. На этот раз под прицелом оказались артиллерийские орудия, наземные роботизированные комплексы и грузовые автомобили оккупантов.

Поражение этой техники затрудняет ее использование на передовой и поддержку российских подразделений. Благодаря таким ударам российские войска теряют технику и возможности для снабжения, а интенсивность огня по украинским позициям снижается.

Другие новости об ударах СБС по оккупантам

Украинские беспилотники совершили масштабную и результативную атаку на военные, логистические и энергетические объекты российских оккупантов. Этой ночью под удар попали десятки вражеских объектов во временно оккупированном Крыму, на юге Украины, а также на территории самой России.

Рассказывая о ночных операциях 11 августа, украинские военные подтвердили поражение сразу 43 целей на территории аннексированного Крымского полуострова и в южных оккупированных регионах.

Также в период с 1 по 8 августа в рамках операции "Птицы" СБС нанесли удары по 12 судам в Черном и Азовском морях. С начала операции, которая продолжается с 6 июля, результативно отрабатывали по 218 плавсредствам: 134 – в Азовском море и 84 – в Черном.