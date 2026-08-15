Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, бойцы успешно нанесли удары по вражеским объектам в течение 14 августа и в ночь на 15 августа.

Новые поражения Сил обороны

По данным военного командования, в Луганской области украинские бойцы уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", который прикрывал оккупантов в районе Кременной. Его стоимость оценивается примерно в 4 миллиона долларов.

Кроме того, в Лисичанске был поражен склад материально-технического обеспечения противника.

Неспокойно было и в Донецкой области. В Угольдаре защитники успешно нанесли удар по складу с российскими беспилотниками. Также под прицел попали два пункта управления врага – один в Селидово Донецкой области, а другой в Михайловке в Запорожской области.

Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются. Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается,

– отметили военные.

Напомним, что 14 августа украинские военные нанесли удары по вражеским ретрансляторам и пунктам управления БПЛА в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а также в Курской области России. А перед этим они поразили российскую РЛС "Небо-У" в Севастополе и нанесли удары по складам оккупантов, существенно нарушив логистику противника.