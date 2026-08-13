Об этом сообщили в Генштабе.

Одной из главных целей стала дальнобойная трехкоординатная радиолокационная станция метрового диапазона "Небо-У", расположенная во временно оккупированном Севастополе.

Эта система предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых и баллистических ракет. Вывод ее из строя существенно снижает способность противника контролировать воздушное пространство.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по пункту управления беспилотниками возле Мирного в Запорожской области и по складу горюче-смазочных материалов в районе Довжанска в Луганской области.

Серьезные потери противник понес также в результате поражения склада боеприпасов вблизи Нового Гая в Запорожской области и склада материально-технических средств возле Каланчака в Херсонской области.

Также был нанесен удар по месту сосредоточения личного состава оккупантов в районе Бутырок Белгородской области РФ.

Все эти точечные удары существенно нарушают логистическое обеспечение россиян и снижают их возможности по накоплению боеприпасов и резервов.

Напомним, что в ночь на 12 августа Силы обороны атаковали ряд целей на временно оккупированных территориях. Это повлияет на боеспособность вражеских подразделений.

В Генштабе отметили, что поражение этих объектов ослабляет способность врага управлять ударными БПЛА, поддерживать исправность военной техники и обеспечивать деятельность своих подразделений.