По данным Генштаба, ночью Силы обороны поразили не менее трех важных целей.

Что попало под удар на ВОТ:

наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районе Оленевки в Крыму;

ремонтное подразделение врага в районе Мариуполя Донецкой области;

место сосредоточения личного состава подразделения беспилотных систем оккупантов в районе Марьевки Луганской области.

В Генштабе отметили, что поражение этих объектов ослабляет возможности врага осуществлять управление ударными БПЛА, поддерживать исправность военной техники и обеспечивать деятельность своих подразделений.

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил, что 12 августа Силы обороны Украины поразили военно-морскую базу России в Новороссийске. Под удар попали российские ПВО, причалы и инфраструктура порта.

Для атаки использовали дроны "Паляниця", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы. Удар был нанесен по целям на расстоянии более 300 километров от линии фронта.

Минувшей ночью подразделения Сил обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Оренбургской области и предприятие топливно-энергетического сектора России. Мощность завода составляет около 6 миллионов тонн нефти в год.