По данным Генштаба, ночью Силы обороны поразили не менее трех важных целей.
Что попало под удар на ВОТ:
- наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районе Оленевки в Крыму;
- ремонтное подразделение врага в районе Мариуполя Донецкой области;
- место сосредоточения личного состава подразделения беспилотных систем оккупантов в районе Марьевки Луганской области.
В Генштабе отметили, что поражение этих объектов ослабляет возможности врага осуществлять управление ударными БПЛА, поддерживать исправность военной техники и обеспечивать деятельность своих подразделений.
Напомним, Владимир Зеленский подтвердил, что 12 августа Силы обороны Украины поразили военно-морскую базу России в Новороссийске. Под удар попали российские ПВО, причалы и инфраструктура порта.
Для атаки использовали дроны "Паляниця", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы. Удар был нанесен по целям на расстоянии более 300 километров от линии фронта.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Минувшей ночью подразделения Сил обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Оренбургской области и предприятие топливно-энергетического сектора России. Мощность завода составляет около 6 миллионов тонн нефти в год.