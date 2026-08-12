Об этом президент Украины написал в Telegram

Детали операции в Новороссийске

Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы россиян. Объект в Новороссийске Зеленский назвал последним основным форпостом российского флота в Черном море.

Глава государства уточнил, что для поражения использовались украинские реактивные дроны "Паляниця", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы. Они атаковали вражеские объекты на расстоянии более 300 километров от линии фронта.

Подтверждено, что защитники попали по позициям российской ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта.

Сил обороны против российского флота: смотрите видео

Оккупационный флот и вся поддерживающая его инфраструктура не будет в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну нужно останавливать, и все адекватные предложения для дипломатии на столе,

– подчеркнул Зеленский.

За меткость и результативность операции президент поблагодарил военнослужащих ВСУ, Службу безопасности Украины и разведчиков.

К слову, сообщалось, что массированная атака на Новороссийск и местный морской порт длилась более 9 часов. В результате там возникли пожары.