Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Что известно о поражении российских объектов?

В настоящее время специалисты продолжают уточнять окончательные масштабы ущерба, нанесенного российским оккупантам в ходе ночной операции.

Уничтоженный комплекс является дефицитным и крайне дорогостоящим видом вооружения для российской армии. Именно с этих установок захватчики регулярно осуществляют обстрелы южных областей и других регионов страны.

Для атак враг использует сверхзвуковые ракеты "Оникс", а также применяет гиперзвуковые ракеты "Циркон". Потеря таких пусковых установок существенно ограничивает возможности россиян по нанесению ракетных ударов с территории полуострова.

Украинские военные моряки ежедневно снижают боевой потенциал врага в Черноморском регионе,

– подчеркнули в ведомстве.