Про поточні пріоритети в обороні країни заявив міністр оборони України Євген Хмара на зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

20:39, 11 жовтня Виробництво реактивних двигунів Насамкінець Хмара назвав виробництво реактивних двигунів одним із критично важливих напрямків для українського ОПК. Вони потрібні для різних видів озброєння – від дронів-перехоплювачів і засобів middle strike до систем deep strike та крилатих ракет. В Україні вже є низка розробок і виробників, яких держава супроводжує та підтримує. Загалом у трьох основних категоріях зо два десятки українських виробників. За одним із типів двигунів орієнтир потреби на 2027 рік може сягати близько 10 тисяч одиниць на місяць. 20:34, 11 жовтня Експорт українського озброєння Хмара розповів, що Міноборони розробляє систему експорту оборонної продукції, однак пріоритетом залишаються потреби Сил оборони. Експортуватися може продукція, яка є понад цієї потреби та не створює ризиків для забезпечення українського війська. Експорт має стати додатковим джерелом ресурсів для сектору оборони. Також в міністерстві опрацьовують механізм спрямування частини доходів від експорту на потреби Сил оборони. 20:27, 11 жовтня Бронювання працівників ОПК Мінстр оборони виступає за максимальне бронювання працівників оборонної галузі. Якщо підприємствам ставиться завдання масштабувати виробництво критичних для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів. Водночас, зазначив Хмара, система має враховувати реальний внесок підприємств у забезпечення Сил оборони та "бути справедливою". 20:16, 11 жовтня Про Deep strike Хмара запевнив, що Україна продовжить розвивати deep strike, мета яких послаблювати здатність Росії вести війну. Ми вже бачимо економічний ефект системної роботи по російській нафтопереробці. Від початку відповідних операцій було виведено з ладу 51% нафтопереробних потужностей Росії. Надалі Україна планує збільшувати кількість таких засобів, покращувати їхню якість і здатність долати російську ППО. 20:12, 11 жовтня Міноборони планує збільшувати кількість засобів middle strike та масштабувати їх застосування на рівень корпусів. Це має підвищити спроможність підрозділів системно працювати в оперативній глибині противника – передусім по екіпажах БпЛА ворога, пунктах управління, логістиці, засобах ППО, РЛС, РЕБ та інших цілях, які забезпечують роботу російських військ. Хмара вважає, що боротьба з операторами російських БпЛА та наземною інфраструктурою має стати окремою спеціалізацією. 20:06, 11 жовтня За словами Хмари, головний пріоритет у протидії керованим авіабомбам – ураження їхніх носіїв та аеродромної інфраструктури. Водночас Україна випробовує додаткові рішення для боротьби з літаками, які запускають КАБи. 19:59, 11 жовтня З російськими БпЛА борються ще до їхнього запуску Хмара наголосив, що Україна протидіє російським ударним БпЛА на всіх етапах: від виробництва та постачання комплектуючих до ураження заводів та екіпажів, а також через санкції. Ураження такої інфраструктури не припиняє російські атаки повністю, але знижує їхню ефективність, змушує противника відновлювати інфраструктуру та формувати нові команди замість знищених. 19:54, 11 жовтня Зароза російської балістики Міністр наголосив, що загроза балістичних ударів з боку Росії залишається критичною. Наявних і потенційних поставок ракет для протибалістичної оборони недостатньо, щоб повністю покрити цю загрозу. Міноборони працює з партнерами над прискоренням постачання необхідних ракет. За словами Хмари, Україні важливо, зокрема, шукати доступні запаси ракет у партнерів і якнайшвидше отримувати їх. Мова про потребу в десятках і сотнях ракет, а не про одиничні поставки. Паралельно Україна уражає російські пускові установки. Так, з початку осені Сили оборони уразили вісім балістичних установок. Три були знищені, п'ять пошкоджені. Такі удари вже змушували противника скасовувати або змінювати заплановані балістичні атаки. 19:50, 11 жовтня Авіація проти реактивних безпілотників Хмара зазначив, що авіація залишається одним із найефективніших засобів боротьби з реактивними дронами. Ефективність застосування авіації продовжує зростати завдяки майстерності пілотів та кращій координації. І завдяки цьому зараз наша авіація використовує вже менше боєприпасів на одну повітряну ціль. Плануємо ще покращувати цей показник. Триває робота над збільшенням доступності літаків F-16 для бойового чергування. Проблемне питання – їх технічне обслуговування, однак ці спроможності наразі розширюють. Повітряні цілі збивають й літаки Mirage. Для обох типів винищувачів, наголосив Хмара, важливо підтримувати достатній запас боєприпасів на кілька місяців уперед. 19:45, 11 жовтня Міністр також заявив про результати застосування великокаліберних турелей проти реактивних БпЛА. Їх кількість на нашому озброєнні вже вимірюється сотнями. Цей напрям масштабується, водночас опрацьовуються системи збільшеної дальності. Крім того, ефективність демонструють ЗРК і ПЗРК. Тому Міноборони зосереджене на закупівлі як самих комплексів, так і ракет до них. Це питання також обговорюють із партнерами. 19:43, 11 жовтня Перехоплення реактивних "Шахедів" За словами міністра оборони, ефективність протидії звичайним "Шахедам" в Україні перевищує 90%. Натомість викликом залишаються реактивні БпЛА, для перехоплення яких потрібні швидші засоби. Хмара повідомив, що українські військові вже мають успішний досвід застосування дронів-перехоплювачів проти таких цілей. Зокрема, один із підрозділів під час бойового застосування використав п'ять перехоплювачів "Барс" і знищив ними п'ять повітряних цілей. Наразі цей досвід вивчають і масштабують, щоб збільшити загальний відсоток знищення реактивних БпЛА. 19:39, 11 жовтня Окрему увагу приділяють новим загрозам. Хмара повідомив, що Україна знає про плани Росії, зокрема розігнати реактивні безпілотники до 800 кілометрів за годину. Фахівці вже шукають способи протидії. Виробникам та підприємствам ОПК вже поставили відповідні завдання щодо підготовки пропозицій та прототипів. 19:35, 11 жовтня Протиповітряна оборона Євгеній Хмара розповів, що в Україні багаторівнева система захисту від повітряних загроз, адже жоден тип озброєння не здатен сам по собі забезпечити захист неба. За його словами, така система передбачає кілька ешелонів оборони. До них належать зенітні ракетні комплекси, переносні ЗРК, турелі, засоби радіоелектронної боротьби, екіпажі дронів-перехоплювачів і засоби "малої ППО". Їх доповнює авіація, зокрема літаки Mirage та F-16. Міністр зазначив, що його відомство паралельно працює над забезпеченням війська дронами-перехоплювачами, авіацією та боєприпасами до неї, зенітними ракетними й артилерійськими комплексами, турелями, засобами РЕБ та іншими рішеннями. Важливо планувати на кілька кроків вперед і мати достатній запас необхідного озброєння.