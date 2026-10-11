О текущих приоритетах в сфере обороны страны заявил министр обороны Украины Евгений Хмара на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.
В заключение Хмара назвал производство реактивных двигателей одним из критически важных направлений для украинского ОПК. Они необходимы для различных видов вооружения – от дронов-перехватчиков и средств middle strike до систем deep strike и крылатых ракет. В Украине уже есть ряд разработок и производителей, которых государство сопровождает и поддерживает. Всего в трех основных категориях насчитывается около двух десятков украинских производителей. По одному из типов двигателей ориентировочная потребность на 2027 год может достигать около 10 тысяч единиц в месяц. Хмара рассказал, что Минобороны разрабатывает систему экспорта оборонной продукции, однако приоритетом остаются потребности Сил обороны. На экспорт может выводиться продукция, которая превышает эти потребности и не создает рисков для обеспечения украинской армии. Экспорт должен стать дополнительным источником ресурсов для оборонного сектора. Также в министерстве разрабатывают механизм направления части доходов от экспорта на нужды Сил обороны. Министр обороны выступает за максимальное бронирование рабочих мест в оборонной отрасли. Если перед предприятиями ставится задача наращивать производство критически важных для фронта систем и государство предоставляет им контракты, оно должно создать условия для выполнения этих контрактов. В то же время, отметил Хмара, система должна учитывать реальный вклад предприятий в обеспечение Сил обороны и "быть справедливой". Хмара заверил, что Украина продолжит развивать операции "deep strike", цель которых – ослабить способность России вести войну. Мы уже видим экономический эффект от системных действий по российской нефтепереработке. С начала соответствующих операций было выведено из строя 51% нефтеперерабатывающих мощностей России. В дальнейшем Украина планирует увеличивать количество таких средств, улучшать их качество и способность преодолевать российскую ПВО. Минобороны планирует увеличить количество средств "middle strike" и расширить их применение до уровня корпусов. Это должно повысить способность подразделений системно действовать в оперативной глубине противника – прежде всего по экипажам БПЛА противника, пунктам управления, логистике, средствам ПВО, РЛС, РЭБ и другим целям, обеспечивающим работу российских войск. По словам Хмары, главный приоритет в противодействии управляемым УАБам – поражение их носителей и аэродромной инфраструктуры. В то же время Украина тестирует дополнительные решения для борьбы с самолетами, сбрасывающими УАБы. Хмара подчеркнул, что Украина противодействует российским ударным БПЛА на всех этапах: от производства и поставок комплектующих до уничтожения заводов и экипажей, а также посредством санкций. Поражение такой инфраструктуры не прекращает российские атаки полностью, но снижает их эффективность, заставляет противника восстанавливать инфраструктуру и формировать новые команды вместо уничтоженных. Министр подчеркнул, что угроза баллистических ударов со стороны России остается критической. Имеющихся и потенциальных поставок ракет для противоракетной обороны недостаточно, чтобы полностью нейтрализовать эту угрозу. Минобороны работает с партнерами над ускорением поставок необходимых ракет. По словам Хмары, Украине важно, в частности, искать доступные запасы ракет у партнеров и как можно быстрее получать их. Речь идет о потребности в десятках и сотнях ракет, а не об единичных поставках. Параллельно Украина наносит удары по российским пусковым установкам. Так, с начала осени Силы обороны поразили восемь баллистических установок. Три были уничтожены, пять повреждены. Такие удары уже заставляли противника отменять или изменять запланированные баллистические атаки. Хмара отметил, что авиация остается одним из самых эффективных средств борьбы с реактивными дронами. Эффективность применения авиации продолжает расти благодаря мастерству пилотов и лучшей координации. И благодаря этому сейчас наша авиация использует уже меньше боеприпасов на одну воздушную цель. Планируем еще улучшать этот показатель. Продолжается работа над увеличением доступности самолетов F-16 для боевого дежурства. Проблемным вопросом является их техническое обслуживание, однако эти возможности в настоящее время расширяются. Воздушные цели сбивают и самолеты Mirage. Для обоих типов истребителей, подчеркнул Хмара, важно поддерживать достаточный запас боеприпасов на несколько месяцев вперед. Министр также сообщил о результатах применения крупнокалиберных турелей против реактивных БПЛА. Их количество на вооружении уже исчисляется сотнями. Это направление расширяется, при этом разрабатываются системы увеличенной дальности. Кроме того, эффективность демонстрируют ЗРК и ПЗРК. Поэтому Минобороны сосредоточено на закупке как самих комплексов, так и ракет к ним. Этот вопрос также обсуждается с партнерами. По словам министра обороны, эффективность противодействия обычным "Шахедам" в Украине превышает 90%. В то же время проблемой остаются реактивные БПЛА, для перехвата которых требуются более маневренные средства. Хмара сообщил, что украинские военные уже имеют успешный опыт применения дронов-перехватчиков против таких целей. В частности, одно из подразделений в ходе боевого применения использовало пять перехватчиков "Барс" и уничтожило ими пять воздушных целей. В настоящее время этот опыт изучают и масштабируют, чтобы увеличить общий процент уничтожения реактивных БПЛА. Особое внимание уделяется новым угрозам. Хмара сообщил, что Украина знает о планах России, в частности о том, чтобы разогнать реактивные беспилотники до 800 километров в час. Специалисты уже ищут способы противодействия. Производителям и предприятиям ОПК уже поставлены соответствующие задачи по подготовке предложений и прототипов. Евгений Хмара рассказал, что в Украине существует многоуровневая система защиты от воздушных угроз, потому что ни один тип вооружения не способен самостоятельно обеспечить защиту воздушного пространства. По его словам, такая система предусматривает несколько эшелонов обороны. К ним относятся зенитные ракетные комплексы, переносные ЗРК, турели, средства радиоэлектронной борьбы, экипажи дронов-перехватчиков и средства "малой ПВО". Их дополняет авиация, в частности самолеты Mirage и F-16. Министр отметил, что его ведомство параллельно работает над обеспечением войск дронами-перехватчиками, авиацией и боеприпасами к ней, зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами, турелями, средствами РЭБ и другими решениями. Важно планировать на несколько шагов вперед и иметь достаточный запас необходимого вооружения.
Производство реактивных двигателей
Экспорт украинского вооружения
Бронирование сотрудников в оборонную промышленность
О Deep Strike
С российскими БПЛА борются еще до их запуска
Зароза российской баллистики
Авиация против реактивных беспилотников
Перехват реактивных "Шахедов"
Противовоздушная оборона
В заключение Хмара назвал производство реактивных двигателей одним из критически важных направлений для украинского ОПК. Они необходимы для различных видов вооружения – от дронов-перехватчиков и средств middle strike до систем deep strike и крылатых ракет.
В Украине уже есть ряд разработок и производителей, которых государство сопровождает и поддерживает. Всего в трех основных категориях насчитывается около двух десятков украинских производителей. По одному из типов двигателей ориентировочная потребность на 2027 год может достигать около 10 тысяч единиц в месяц.
Хмара рассказал, что Минобороны разрабатывает систему экспорта оборонной продукции, однако приоритетом остаются потребности Сил обороны.
На экспорт может выводиться продукция, которая превышает эти потребности и не создает рисков для обеспечения украинской армии. Экспорт должен стать дополнительным источником ресурсов для оборонного сектора.
Также в министерстве разрабатывают механизм направления части доходов от экспорта на нужды Сил обороны.
Министр обороны выступает за максимальное бронирование рабочих мест в оборонной отрасли.
Если перед предприятиями ставится задача наращивать производство критически важных для фронта систем и государство предоставляет им контракты, оно должно создать условия для выполнения этих контрактов.
В то же время, отметил Хмара, система должна учитывать реальный вклад предприятий в обеспечение Сил обороны и "быть справедливой".
Хмара заверил, что Украина продолжит развивать операции "deep strike", цель которых – ослабить способность России вести войну.
Мы уже видим экономический эффект от системных действий по российской нефтепереработке. С начала соответствующих операций было выведено из строя 51% нефтеперерабатывающих мощностей России.
В дальнейшем Украина планирует увеличивать количество таких средств, улучшать их качество и способность преодолевать российскую ПВО.
Минобороны планирует увеличить количество средств "middle strike" и расширить их применение до уровня корпусов.
Это должно повысить способность подразделений системно действовать в оперативной глубине противника – прежде всего по экипажам БПЛА противника, пунктам управления, логистике, средствам ПВО, РЛС, РЭБ и другим целям, обеспечивающим работу российских войск.
По словам Хмары, главный приоритет в противодействии управляемым УАБам – поражение их носителей и аэродромной инфраструктуры. В то же время Украина тестирует дополнительные решения для борьбы с самолетами, сбрасывающими УАБы.
Хмара подчеркнул, что Украина противодействует российским ударным БПЛА на всех этапах: от производства и поставок комплектующих до уничтожения заводов и экипажей, а также посредством санкций.
Поражение такой инфраструктуры не прекращает российские атаки полностью, но снижает их эффективность, заставляет противника восстанавливать инфраструктуру и формировать новые команды вместо уничтоженных.
Министр подчеркнул, что угроза баллистических ударов со стороны России остается критической.
Имеющихся и потенциальных поставок ракет для противоракетной обороны недостаточно, чтобы полностью нейтрализовать эту угрозу. Минобороны работает с партнерами над ускорением поставок необходимых ракет.
По словам Хмары, Украине важно, в частности, искать доступные запасы ракет у партнеров и как можно быстрее получать их. Речь идет о потребности в десятках и сотнях ракет, а не об единичных поставках.
Параллельно Украина наносит удары по российским пусковым установкам. Так, с начала осени Силы обороны поразили восемь баллистических установок.
Три были уничтожены, пять повреждены. Такие удары уже заставляли противника отменять или изменять запланированные баллистические атаки.
Хмара отметил, что авиация остается одним из самых эффективных средств борьбы с реактивными дронами.
Эффективность применения авиации продолжает расти благодаря мастерству пилотов и лучшей координации. И благодаря этому сейчас наша авиация использует уже меньше боеприпасов на одну воздушную цель. Планируем еще улучшать этот показатель.
Продолжается работа над увеличением доступности самолетов F-16 для боевого дежурства. Проблемным вопросом является их техническое обслуживание, однако эти возможности в настоящее время расширяются.
Воздушные цели сбивают и самолеты Mirage. Для обоих типов истребителей, подчеркнул Хмара, важно поддерживать достаточный запас боеприпасов на несколько месяцев вперед.
Министр также сообщил о результатах применения крупнокалиберных турелей против реактивных БПЛА.
Их количество на вооружении уже исчисляется сотнями. Это направление расширяется, при этом разрабатываются системы увеличенной дальности.
Кроме того, эффективность демонстрируют ЗРК и ПЗРК. Поэтому Минобороны сосредоточено на закупке как самих комплексов, так и ракет к ним. Этот вопрос также обсуждается с партнерами.
По словам министра обороны, эффективность противодействия обычным "Шахедам" в Украине превышает 90%. В то же время проблемой остаются реактивные БПЛА, для перехвата которых требуются более маневренные средства.
Хмара сообщил, что украинские военные уже имеют успешный опыт применения дронов-перехватчиков против таких целей. В частности, одно из подразделений в ходе боевого применения использовало пять перехватчиков "Барс" и уничтожило ими пять воздушных целей.
В настоящее время этот опыт изучают и масштабируют, чтобы увеличить общий процент уничтожения реактивных БПЛА.
Особое внимание уделяется новым угрозам. Хмара сообщил, что Украина знает о планах России, в частности о том, чтобы разогнать реактивные беспилотники до 800 километров в час.
Специалисты уже ищут способы противодействия. Производителям и предприятиям ОПК уже поставлены соответствующие задачи по подготовке предложений и прототипов.
Евгений Хмара рассказал, что в Украине существует многоуровневая система защиты от воздушных угроз, потому что ни один тип вооружения не способен самостоятельно обеспечить защиту воздушного пространства.
По его словам, такая система предусматривает несколько эшелонов обороны. К ним относятся зенитные ракетные комплексы, переносные ЗРК, турели, средства радиоэлектронной борьбы, экипажи дронов-перехватчиков и средства "малой ПВО". Их дополняет авиация, в частности самолеты Mirage и F-16.
Министр отметил, что его ведомство параллельно работает над обеспечением войск дронами-перехватчиками, авиацией и боеприпасами к ней, зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами, турелями, средствами РЭБ и другими решениями.
Важно планировать на несколько шагов вперед и иметь достаточный запас необходимого вооружения.