О текущих приоритетах в сфере обороны страны заявил министр обороны Украины Евгений Хмара на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.

20:39, 11 октября Производство реактивных двигателей В заключение Хмара назвал производство реактивных двигателей одним из критически важных направлений для украинского ОПК. Они необходимы для различных видов вооружения – от дронов-перехватчиков и средств middle strike до систем deep strike и крылатых ракет. В Украине уже есть ряд разработок и производителей, которых государство сопровождает и поддерживает. Всего в трех основных категориях насчитывается около двух десятков украинских производителей. По одному из типов двигателей ориентировочная потребность на 2027 год может достигать около 10 тысяч единиц в месяц. 20:34, 11 октября Экспорт украинского вооружения Хмара рассказал, что Минобороны разрабатывает систему экспорта оборонной продукции, однако приоритетом остаются потребности Сил обороны. На экспорт может выводиться продукция, которая превышает эти потребности и не создает рисков для обеспечения украинской армии. Экспорт должен стать дополнительным источником ресурсов для оборонного сектора. Также в министерстве разрабатывают механизм направления части доходов от экспорта на нужды Сил обороны. 20:27, 11 октября Бронирование сотрудников в оборонную промышленность Министр обороны выступает за максимальное бронирование рабочих мест в оборонной отрасли. Если перед предприятиями ставится задача наращивать производство критически важных для фронта систем и государство предоставляет им контракты, оно должно создать условия для выполнения этих контрактов. В то же время, отметил Хмара, система должна учитывать реальный вклад предприятий в обеспечение Сил обороны и "быть справедливой". 20:16, 11 октября О Deep Strike Хмара заверил, что Украина продолжит развивать операции "deep strike", цель которых – ослабить способность России вести войну. Мы уже видим экономический эффект от системных действий по российской нефтепереработке. С начала соответствующих операций было выведено из строя 51% нефтеперерабатывающих мощностей России. В дальнейшем Украина планирует увеличивать количество таких средств, улучшать их качество и способность преодолевать российскую ПВО. 20:12, 11 октября Минобороны планирует увеличить количество средств "middle strike" и расширить их применение до уровня корпусов. Это должно повысить способность подразделений системно действовать в оперативной глубине противника – прежде всего по экипажам БПЛА противника, пунктам управления, логистике, средствам ПВО, РЛС, РЭБ и другим целям, обеспечивающим работу российских войск. 20:06, 11 октября По словам Хмары, главный приоритет в противодействии управляемым УАБам – поражение их носителей и аэродромной инфраструктуры. В то же время Украина тестирует дополнительные решения для борьбы с самолетами, сбрасывающими УАБы. 19:59, 11 октября С российскими БПЛА борются еще до их запуска Хмара подчеркнул, что Украина противодействует российским ударным БПЛА на всех этапах: от производства и поставок комплектующих до уничтожения заводов и экипажей, а также посредством санкций. Поражение такой инфраструктуры не прекращает российские атаки полностью, но снижает их эффективность, заставляет противника восстанавливать инфраструктуру и формировать новые команды вместо уничтоженных. 19:54, 11 октября Зароза российской баллистики Министр подчеркнул, что угроза баллистических ударов со стороны России остается критической. Имеющихся и потенциальных поставок ракет для противоракетной обороны недостаточно, чтобы полностью нейтрализовать эту угрозу. Минобороны работает с партнерами над ускорением поставок необходимых ракет. По словам Хмары, Украине важно, в частности, искать доступные запасы ракет у партнеров и как можно быстрее получать их. Речь идет о потребности в десятках и сотнях ракет, а не об единичных поставках. Параллельно Украина наносит удары по российским пусковым установкам. Так, с начала осени Силы обороны поразили восемь баллистических установок. Три были уничтожены, пять повреждены. Такие удары уже заставляли противника отменять или изменять запланированные баллистические атаки. 19:50, 11 октября Авиация против реактивных беспилотников Хмара отметил, что авиация остается одним из самых эффективных средств борьбы с реактивными дронами. Эффективность применения авиации продолжает расти благодаря мастерству пилотов и лучшей координации. И благодаря этому сейчас наша авиация использует уже меньше боеприпасов на одну воздушную цель. Планируем еще улучшать этот показатель. Продолжается работа над увеличением доступности самолетов F-16 для боевого дежурства. Проблемным вопросом является их техническое обслуживание, однако эти возможности в настоящее время расширяются. Воздушные цели сбивают и самолеты Mirage. Для обоих типов истребителей, подчеркнул Хмара, важно поддерживать достаточный запас боеприпасов на несколько месяцев вперед. 19:45, 11 октября Министр также сообщил о результатах применения крупнокалиберных турелей против реактивных БПЛА. Их количество на вооружении уже исчисляется сотнями. Это направление расширяется, при этом разрабатываются системы увеличенной дальности. Кроме того, эффективность демонстрируют ЗРК и ПЗРК. Поэтому Минобороны сосредоточено на закупке как самих комплексов, так и ракет к ним. Этот вопрос также обсуждается с партнерами. 19:43, 11 октября Перехват реактивных "Шахедов" По словам министра обороны, эффективность противодействия обычным "Шахедам" в Украине превышает 90%. В то же время проблемой остаются реактивные БПЛА, для перехвата которых требуются более маневренные средства. Хмара сообщил, что украинские военные уже имеют успешный опыт применения дронов-перехватчиков против таких целей. В частности, одно из подразделений в ходе боевого применения использовало пять перехватчиков "Барс" и уничтожило ими пять воздушных целей. В настоящее время этот опыт изучают и масштабируют, чтобы увеличить общий процент уничтожения реактивных БПЛА. 19:39, 11 октября Особое внимание уделяется новым угрозам. Хмара сообщил, что Украина знает о планах России, в частности о том, чтобы разогнать реактивные беспилотники до 800 километров в час. Специалисты уже ищут способы противодействия. Производителям и предприятиям ОПК уже поставлены соответствующие задачи по подготовке предложений и прототипов. 19:35, 11 октября Противовоздушная оборона Евгений Хмара рассказал, что в Украине существует многоуровневая система защиты от воздушных угроз, потому что ни один тип вооружения не способен самостоятельно обеспечить защиту воздушного пространства. По его словам, такая система предусматривает несколько эшелонов обороны. К ним относятся зенитные ракетные комплексы, переносные ЗРК, турели, средства радиоэлектронной борьбы, экипажи дронов-перехватчиков и средства "малой ПВО". Их дополняет авиация, в частности самолеты Mirage и F-16. Министр отметил, что его ведомство параллельно работает над обеспечением войск дронами-перехватчиками, авиацией и боеприпасами к ней, зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами, турелями, средствами РЭБ и другими решениями. Важно планировать на несколько шагов вперед и иметь достаточный запас необходимого вооружения.