Витрачених на Близькому Сході ракет Patriot вистачило б Україні на кілька років, – Ігнат

Про це в подкасті "РБК-Україна" "ЦЕ БАЗА" заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Що розповів Ігнат про витрати ракет до Patriot

Українські військові за час повномасштабного вторгнення суттєво змінили підходи до використання американських комплексів ППО. Збройні сили навчилися застосовувати озброєння в різних тактичних ситуаціях і раціонально витрачати протиракети.

Українська тактика передбачає відмову від утримання комплексів виключно на стаціонарних позиціях. Повітряні сили почали застосовувати Patriot для засідок зі швидкою зміною дислокації, як це відбулося під час операції у Брянській області.

Наприклад, можна використовувати Patriot не як стаціонарний комплекс, як американці тримають його на аеродромах чи базах, а зробити його, умовно кажучи, "блукаючим": поставити в засідку, збити п'ять бортів і неушкодженим повернутися– пояснив Ігнат.

Ще одна суттєва відмінність полягає в економії боєприпасів. Українські розрахунки навчилися спрямовувати одну ракету проти однієї ворожої цілі, перевівши керування в потрібний режим.

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Натомість під час операцій на Близькому Сході через відсутність аналогічного бойового досвіду система в автоматичному режимі могла випускати весь пакет ракет. В окремих випадках по одній цілі здійснювали до восьми запусків поспіль.

Через відсутність такого досвіду вони могли на один Shahed чи одну балістичну ракету випустити одразу весь пакет протиракет із пускової– додав Ігнат.

Витраченої на Близькому Сході кількості перехоплювачів Україні могло б вистачити на тривалий час активної оборони. Саме ці масштабні витрати спричинили нинішній дефіцит боєприпасів.

Тому ми й зараз опинилися в тій кризі, в якій є, тому що того, що було витрачено на Близькому Сході, нам вистачило б ще на кілька років бойової роботи системами Patriot– підсумував начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив про просування у питанні надання Україні ракет до систем Patriot. Водночас він наголосив, що цей процес відбувається повільніше, ніж летять російські ракети.