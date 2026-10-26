Ракет Patriot, израсходованных на Ближнем Востоке, хватило бы Украине на несколько лет, – Игнат

Об этом в подкасте "РБК-Украина" "ЦЕ БАЗА" заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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Что рассказал Игнат о расходе ракет для Patriot

Украинские военные за время полномасштабного вторжения существенно изменили подходы к использованию американских комплексов ПВО. Вооруженные силы научились применять вооружение в различных тактических ситуациях и рационально расходовать противоракеты.

Украинская тактика предусматривает отказ от размещения комплексов исключительно на стационарных позициях. Воздушные силы начали применять Patriot для засад с быстрой сменой дислокации, как это произошло во время операции в Брянской области.

Например, можно использовать Patriot не как стационарный комплекс, как американцы держат его на аэродромах или базах, а сделать его, условно говоря, "блуждающим": устроить засаду, сбить пять самолетов и вернуться невредимым– пояснил Игнат.

Еще одно существенное отличие заключается в экономии боеприпасов. Украинские расчеты научились направлять одну ракету против одной вражеской цели, переведя управление в нужный режим.

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Напротив, во время операций на Ближнем Востоке из-за отсутствия аналогичного боевого опыта система в автоматическом режиме могла выпускать весь пакет ракет. В отдельных случаях по одной цели осуществляли до восьми запусков подряд.

Из-за отсутствия такого опыта они могли по одному "Шахеду" или одной баллистической ракете выпустить сразу весь пакет противоракет из пусковой установки– добавил Игнат.

Количества перехватчиков, израсходованного на Ближнем Востоке, Украине хватило бы на длительный период активной обороны. Именно эти масштабные расходы привели к нынешнему дефициту боеприпасов.

Поэтому мы и оказались сейчас в том кризисе, в котором находимся, ведь того, что было потрачено на Ближнем Востоке, нам хватило бы еще на несколько лет боевой работы системами Patriot– подытожил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе в вопросе предоставления Украине ракет для систем "Пэтриот". В то же время он подчеркнул, что этот процесс происходит медленнее, чем летят российские ракеты.