Росія запускала Іскандери і сотні дронів: деталі нічної атаки по Україні

Основним напрямком удару став Київ. Про відбиття масованого нападу повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО?

Загарбники випустили балістику з Брянської області, а ударні БпЛА запускали з декількох напрямків:

Орел;

Курськ;

Міллерово;

ТО Крим;

ТО Донеччина.

Для повітряного удару ворог використав ракети "Іскандер-М" та С-400 разом із безпілотниками типів "Шахед", "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем. За даними військових, станом на 09:00 вдалось збити дві балістичні ракети та 255 безпілотників, із яких 56 були реактивними.

У результаті атаки зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 25 локаціях. Також падіння уламків збитих цілей спричинило руйнування ще на 16 ділянках.

Ворог регулярно здійснює масштабні комбіновані атаки на українські міста. Наприклад, під час обстрілу 22 жовтня Сили оборони України знешкодили 181 ворожий дрон.

Ввечері 26 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву. Під ударом опинилися територія одного з університетів, парк і місцевість поблизу станції метро та житлових будинків. Відомо про загиблих і поранених.