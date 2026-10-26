Є жертви, люди можуть бути під завалами, – Зеленський про балістичний удар по Києву

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.

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Які наслідки російського удару?

За його словами, російські ракети влучили в територію університету та поруч із ним, фактично в кампус, а також у район парку "Кіото". Поблизу місць влучань розташовані станція метро та житлові будинки.

Він наголосив, що удари припали на людні місця, поблизу яких немає військових об'єктів. Наразі точна кількість постраждалих невідома. Водночас президент підтвердив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Також надходить інформація про людей, які можуть перебувати під завалами. На місцях влучань тривають рятувальні роботи. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та порятунком людей.

Крім вищезгаданого, Володимир Зеленський попередив, що загроза повторних ударів зберігається. На тлі обстрілу він також закликав партнерів не затримувати постачання засобів протиповітряної оборони Україні.

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Наслідки російського удару по Києву: дивіться відео

І саме в таких умовах, коли загроза постійна, коли удари – будь-якої миті й просто по містах і селах, штучні затримки ППО для України допомагають терору. Важливо, щоб політичні домовленості оперативно реалізовувались на рівні команд– написав він.

Він зауважив, що Україна потребує засобів, які дозволять знищувати пускові установки російських балістичних ракет. Водночас український президент також наголосив, що Росія не демонструє готовності припинити війну.

Нагадаємо, вранці російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки в місті спалахнула пожежа. Під ударом опинилася будівля торговельного центру, який на момент атаки вже не працював. Постраждалих не було.