Есть жертвы, люди могут быть под завалами, – Зеленский о баллистическом ударе по Киеву

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Каковы последствия российского удара?

По его словам, российские ракеты попали на территорию университета и рядом с ним, фактически в кампус, а также в район парка "Киото". Вблизи мест попаданий расположены станция метро и жилые дома.

Он подчеркнул, что удары пришлись на людные места, вблизи которых нет военных объектов. На данный момент точное количество пострадавших неизвестно. В то же время президент подтвердил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

Также поступает информация о людях, которые могут находиться под завалами. На местах попаданий продолжаются спасательные работы. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки и спасением людей.

Помимо вышесказанного, Владимир Зеленский предупредил, что угроза повторных ударов сохраняется. На фоне обстрела он также призвал партнеров не задерживать поставки средств противовоздушной обороны в Украину.

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Последствия российского удара по Киеву: смотрите видео

И именно в таких условиях, когда угроза постоянна, когда удары могут нанести в любой момент и прямо по городам и селам, искусственные задержки с созданием ПВО для Украины способствуют террору. Важно, чтобы политические договоренности оперативно реализовывались на уровне команд– написал он.

Он отметил, что Украине необходимы средства, которые позволят уничтожать пусковые установки российских баллистических ракет. В то же время украинский президент также подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности прекратить войну.

Напомним, утром российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки в городе вспыхнул пожар. Под ударом оказалось здание торгового центра, который на момент атаки уже не работал. Пострадавших не было.