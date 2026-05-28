Military 24 Зброя і технології Чи дійсно безпілотник Akinci вперше в історії збив винищувач Rafale: що насправді було у Судані
28 травня, 11:10
Вероніка Соцкова
У соціальних мережах поширилося відео, на якому безпілотник Bayraktar Akinci нібито збиває винищувач Rafale у Судані. Експерти провели детальний аналіз кадрів та технічних характеристик літальних апаратів.

Про це пише Defense Express.

Що показав аналіз?

У мережі спочатку стверджувалося, що ціллю удару міг бути винищувач Rafale, зокрема через схожість теплових слідів двигунів на відео. Проте фахівці звертають увагу, що у Rafale двигуни розташовані щільно, через що їхня теплова сигнатура виглядала б інакше, ніж на оприлюднених кадрах. 

Також розглядалися версії, що збито могло бути навчально-бойовий літак L-15 або китайський ударний дрон CH-6, однак обидва варіанти мають іншу геометрію планера та не відповідають зображенням. Крім того, частина з цих платформ або не експортувалася в регіон, або перебуває на ранніх стадіях розробки. 

Літак L-15 / Фото з відкритих джерел

Після додаткового аналізу експерти дійшли висновку, що найбільш ймовірно на відео зафіксовано не винищувач, а інший безпілотник типу Bayraktar Akinci. Йдеться про ситуацію, коли один Akinci міг збити інший апарат цього ж типу, який використовувався іншою стороною конфлікту в Судані. 

У матеріалі також зазначається, що подібні випадки вже фіксувалися раніше, адже в Судані турецькі безпілотники використовують різні сторони конфлікту, що ускладнює ідентифікацію цілей у бойових умовах. Окремо звертається увага на новий баражуючий боєприпас Eren, який міг бути використаний у цьому інциденті та який лише нещодавно був представлений і випробуваний проти повітряних цілей.

Боєприпас, який могли використати / Фото з відкритих джерел

Підтвердженням версії про збиття саме безпілотника є й фотографії уламків, які з’явилися у мережі. Водночас експерти застерігають, що ці фрагменти можуть належати до попередніх інцидентів, оскільки втрати дронів у Судані відбуваються регулярно. 

Уламки дрона / Фото із соцмереж

Тому версія про збитий винищувач Rafale не знаходить технічного підтвердження, а реальний інцидент, імовірно, стосується внутрішнього використання ударних безпілотників у суданському конфлікті.

Що відомо про суданський конфлікт?

Судан уже кілька років залишається одним із найгарячіших осередків нестабільності в Африці, де триває збройне протистояння між урядовими силами та формуваннями "Сил швидкого реагування". 

Причинами конфлікту стали: 

  • боротьба за владу після військового перевороту, 

  • контроль над ресурсами 

  • давні внутрішні етнічні й політичні суперечності. 

Через це країна фактично розділена на зони впливу різних збройних угруповань. 

За даними аналітиків, унаслідок бойових дій у Судані загинули тисячі людей, а мільйони були змушені залишити свої домівки, що спричинило одну з найбільших гуманітарних криз у світі. Гуманітарна ситуація ускладнюється нестачею продовольства, медикаментів і доступу до безпечної інфраструктури. 

Окрему роль у конфлікті відіграють зовнішні гравці, які підтримують різні сторони з метою впливу на регіон та доступу до ресурсів. Серед них у матеріалах згадується і Росія, яка прагне зберегти присутність в Африці через військову та економічну співпрацю. Також у конфлікті фігурують різні регіональні партнери, які постачають озброєння або логістичну підтримку окремим угрупованням, що ще більше ускладнює ситуацію. 

Через це війна в Судані набуває характеру багатостороннього проксі-протистояння. Попри численні спроби міжнародних переговорів, сторони конфлікту поки не демонструють готовності до компромісу, а мирні ініціативи залишаються без результату.

