Чи дійсно безпілотник Akinci вперше в історії збив винищувач Rafale: що насправді було у Судані

У соціальних мережах поширилося відео, на якому безпілотник Bayraktar Akinci нібито збиває винищувач Rafale у Судані. Експерти провели детальний аналіз кадрів та технічних характеристик літальних апаратів.

Про це пише Defense Express.

Що показав аналіз?

У мережі спочатку стверджувалося, що ціллю удару міг бути винищувач Rafale, зокрема через схожість теплових слідів двигунів на відео. Проте фахівці звертають увагу, що у Rafale двигуни розташовані щільно, через що їхня теплова сигнатура виглядала б інакше, ніж на оприлюднених кадрах.

Збиття нібито винищувача дивіться відео

EXCLUSIVE: Sudan's Army shot down an enemy combat drone using a Bayraktar Akıncı UCAV earlier today.



The SAF Bayraktar Akıncı drone fired an air-to-air missile, destroying the target. pic.twitter.com/HPti7fUGJU — Clash Report (@clashreport) May 23, 2026

Також розглядалися версії, що збито могло бути навчально-бойовий літак L-15 або китайський ударний дрон CH-6, однак обидва варіанти мають іншу геометрію планера та не відповідають зображенням. Крім того, частина з цих платформ або не експортувалася в регіон, або перебуває на ранніх стадіях розробки.

Літак L-15 / Фото з відкритих джерел

Після додаткового аналізу експерти дійшли висновку, що найбільш ймовірно на відео зафіксовано не винищувач, а інший безпілотник типу Bayraktar Akinci. Йдеться про ситуацію, коли один Akinci міг збити інший апарат цього ж типу, який використовувався іншою стороною конфлікту в Судані.

У матеріалі також зазначається, що подібні випадки вже фіксувалися раніше, адже в Судані турецькі безпілотники використовують різні сторони конфлікту, що ускладнює ідентифікацію цілей у бойових умовах. Окремо звертається увага на новий баражуючий боєприпас Eren, який міг бути використаний у цьому інциденті та який лише нещодавно був представлений і випробуваний проти повітряних цілей.

Боєприпас, який могли використати / Фото з відкритих джерел

Підтвердженням версії про збиття саме безпілотника є й фотографії уламків, які з’явилися у мережі. Водночас експерти застерігають, що ці фрагменти можуть належати до попередніх інцидентів, оскільки втрати дронів у Судані відбуваються регулярно.

Уламки дрона / Фото із соцмереж

Тому версія про збитий винищувач Rafale не знаходить технічного підтвердження, а реальний інцидент, імовірно, стосується внутрішнього використання ударних безпілотників у суданському конфлікті.

Що відомо про суданський конфлікт?

Судан уже кілька років залишається одним із найгарячіших осередків нестабільності в Африці, де триває збройне протистояння між урядовими силами та формуваннями "Сил швидкого реагування".

Причинами конфлікту стали:

боротьба за владу після військового перевороту,

контроль над ресурсами

давні внутрішні етнічні й політичні суперечності.

Через це країна фактично розділена на зони впливу різних збройних угруповань.

За даними аналітиків, унаслідок бойових дій у Судані загинули тисячі людей, а мільйони були змушені залишити свої домівки, що спричинило одну з найбільших гуманітарних криз у світі. Гуманітарна ситуація ускладнюється нестачею продовольства, медикаментів і доступу до безпечної інфраструктури.

Окрему роль у конфлікті відіграють зовнішні гравці, які підтримують різні сторони з метою впливу на регіон та доступу до ресурсів. Серед них у матеріалах згадується і Росія, яка прагне зберегти присутність в Африці через військову та економічну співпрацю. Також у конфлікті фігурують різні регіональні партнери, які постачають озброєння або логістичну підтримку окремим угрупованням, що ще більше ускладнює ситуацію.

Через це війна в Судані набуває характеру багатостороннього проксі-протистояння. Попри численні спроби міжнародних переговорів, сторони конфлікту поки не демонструють готовності до компромісу, а мирні ініціативи залишаються без результату.