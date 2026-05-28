Об этом пишет Defense Express.

Что показал анализ?

В сети сначала утверждалось, что целью удара мог быть истребитель Rafale, в частности из-за сходства тепловых следов двигателей на видео. Однако специалисты обращают внимание, что у Rafale двигатели расположены плотно, из-за чего их тепловая сигнатура выглядела бы иначе, чем на обнародованных кадрах.

Также рассматривались версии, что сбит мог быть учебно-боевой самолет L-15 или китайский ударный дрон CH-6, однако оба варианта имеют другую геометрию планера и не соответствуют изображениям. Кроме того, часть из этих платформ или не экспортировалась в регион, или находится на ранних стадиях разработки.

Самолет L-15 / Фото из открытых источников

После дополнительного анализа эксперты пришли к выводу, что наиболее вероятно на видео зафиксирован не истребитель, а другой беспилотник типа Bayraktar Akinci. Речь идет о ситуации, когда один Akinci мог сбить другой аппарат этого же типа, который использовался другой стороной конфликта в Судане.

В материале также отмечается, что подобные случаи уже фиксировались ранее, ведь в Судане турецкие беспилотники используют разные стороны конфликта, что затрудняет идентификацию целей в боевых условиях. Отдельно обращается внимание на новый барражирующий боеприпас Eren, который мог быть использован в этом инциденте и который только недавно был представлен и испытан против воздушных целей.

Боеприпас, который могли использовать / Фото из открытых источников

Подтверждением версии о сбивании именно беспилотника являются и фотографии обломков, которые появились в сети. В то же время эксперты предостерегают, что эти фрагменты могут принадлежать к предыдущим инцидентам, поскольку потери дронов в Судане происходят регулярно.

Обломки дрона / Фото из соцсетей

Поэтому версия о сбитом истребителе Rafale не находит технического подтверждения, а реальный инцидент, вероятно, касается внутреннего использования ударных беспилотников в суданском конфликте.

Что известно о суданском конфликте?

Судан уже несколько лет остается одним из самых горячих очагов нестабильности в Африке, где продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и формированиями "Сил быстрого реагирования".

Причинами конфликта стали:

борьба за власть после военного переворота,

контроль над ресурсами

давние внутренние этнические и политические противоречия.

Из-за этого страна фактически разделена на зоны влияния различных вооруженных группировок.

По данным аналитиков, в результате боевых действий в Судане погибли тысячи людей, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома, что повлекло один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире. Гуманитарная ситуация осложняется нехваткой продовольствия, медикаментов и доступа к безопасной инфраструктуре.

Отдельную роль в конфликте играют внешние игроки, которые поддерживают различные стороны с целью влияния на регион и доступа к ресурсам. Среди них в материалах упоминается и Россия, которая стремится сохранить присутствие в Африке через военное и экономическое сотрудничество. Также в конфликте фигурируют различные региональные партнеры, которые поставляют вооружение или логистическую поддержку отдельным группировкам, что еще больше усложняет ситуацию.

Поэтому война в Судане приобретает характер многостороннего прокси-противостояния. Несмотря на многочисленные попытки международных переговоров, стороны конфликта пока не демонстрируют готовности к компромиссу, а мирные инициативы остаются без результата.