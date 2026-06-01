Збиття "Шахедів" у морі: що за рішення може врятувати Одесу від "Шахедів"

Данська компанія BlueShadow пропонує революційний підхід до захисту Одеси від шахедів – перенести бій з берега у відкрите море. Автономні надводні судна-перехоплювачі мають знищувати ворожі дрони ще до того, як ті досягнуть узбережжя.

Росія раз за разом завдає ударів шахедами по Одесі та її портовій інфраструктурі – переважно з боку Чорного моря, де традиційні засоби ППО мають критичні обмеження. Рішення, яке пропонує BlueShadow, полягає у тому, щоб "посунути" лінію оборони на 10–20 кілометрів у море – туди, де дрони ще вразливі й не встигли набрати маршову висоту. Про це засновник та CEO BlueShadow Чарлз Махер, колишній командир підводного човна ВМС США, розповів 24 Каналу на події Demo Day від Defence Builder Accelerator.

Blue Dragon: рій автономних катерів проти шахедів з моря

Данська компанія BlueShadow пропонує для захисту Одеси систему Blue Dragon – модульні безпілотні надводні судна, що утворюють захисний периметр навколо одеського узбережжя.

Ключова ідея така: перехоплювати "Шахеди" ще на відстані 10–20 кілометрів від берега, а не в останні кілометри їхнього польоту, коли навіть збиті уламки можуть спричиняти руйнування.

Проблема сьогодні полягає в тому, що через обмеження сенсорних систем "Шахеди", летячи над водою, фактично непомітні. Захисники змушені відкривати вогонь лише тоді, коли ті вже перетинають берегову лінію – за кілометр-два до цілі. А навіть збиті дрони завдають шкоди своїми уламками. Наша ідея – винести бій у море й створити безпечну зону навколо берега,

– заявив 24 Каналу Чарльз Махер, засновник і CEO BlueShadow.

Судна системи Blue Dragon діють на поверхні води й оснащені модульними ефекторами: квадрокоптерними дронами, ракетами, гарматами або засобами радіоелектронної боротьби. Конфігурацію можна змінювати залежно від умов місії та погоди – важливого фактора в морському середовищі. Крім захисту населення, система прикриватиме портову та енергетичну інфраструктуру й створюватиме безпечну операційну зону для подальшого просування контролю над морем у бік Криму.

Компанія планує завершити тестування у вересні–жовтні 2026 року та отримати сертифікацію Міноборони України. Фінансування шукатимуть через Європейський оборонний фонд (EDF), кошти якого будуть передані Україні у вигляді допомоги. Перший загін із 12 суден може бути розгорнутий уже навесні 2027 року після виробництва впродовж зими.

Що відомо про атаки на Одещину

У 2026 році Росія значно посилила удари по портах Одеси та Чорноморська: лише за перші місяці кількість атак перевищила показники всього 2025 року й досягла понад 180 ударів.

Саме такі регулярні атаки з боку моря роблять ідею BlueShadow особливо актуальною – сьогодні берег Одеси залишається відкритим для дронів, що летять з акваторії Чорного моря. Росія атакувала Одесу та область й 31 травня, були пошкоджені житлові будинки.