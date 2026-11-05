"Є лише один вихід": Зеленський пояснив прагнення отримати ракети Taurus

Володимир Зеленський 5 листопада пояснив потребу України в далекобійних німецьких ракетах Taurus. За його словами, коли бракує протиракет для ППО, єдиний вихід — завдавати ударів по російських пускових установках.

Глава держави наголосив в інтерв'ю ZDF, що далекобійне озброєння необхідне виключно для ураження військових цілей ворога, а не цивільних об'єктів. Водночас він відповів скептикам, навівши приклад успішної взаємодії України та Німеччини у сфері ППО.

Досвід із системами IRIS-T

Зеленський нагадав про результативність комплексів IRIS-T, які в умовах реальних бойових дій в Україні стали одними з найбажаніших систем захисту у світі.

Виробники змогли усунути всі недоліки зброї на практиці, а Німеччина отримала черги на нові замовлення на 10 – 20 років уперед.

Ми зробили з IRIS-T бренд номер один у світі після "Петріотів", які антибалістичні. Зараз ця система коштує від 600 тисяч до десь мільйона – півтора мільйона. Це зробила ця війна,

– зазначив президент.

Чому Україні необхідні Taurus?

За словами очільника держави, запит на далекобійні ракети зумовлений нестачею засобів для збиття ворожої балістики.

Тестування й експлуатація німецьких ракет Taurus на полі бою були б корисними та вигідними для обох сторін.

Тому що коли американці не змогли нам давати антибалістичні ракети для ППО, у нас є лише один вихід: знищувати російські пускові установки. Вони зробили цілі майданчики і вбивають нас, а ми не можемо захиститися. Це не цивільні об'єкти, не інфраструктура, не енергетика,

– наголосив Зеленський.

Захист неба та пошук протиракет

На тлі постійних російських ударів Україна активно шукає дієві альтернативи для протидії балістиці.

Крім того, нещодавно стало відомо про контракт на постачання ракет PAC-2 німецького виробництва, партії яких планують отримати якнайшвидше.