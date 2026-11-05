"Есть только один выход": Зеленский объяснил стремление получить ракеты Taurus

Adv

Глава государства подчеркнул в интервью ZDF, что дальнобойное вооружение необходимо исключительно для поражения военных целей противника, а не гражданских объектов. В то же время он ответил скептикам, приведя пример успешного взаимодействия Украины и Германии в сфере ПВО.

Опыт использования систем IRIS-T

Зеленский напомнил об эффективности комплексов IRIS-T, которые в условиях реальных боевых действий в Украине стали одними из самых востребованных систем защиты в мире.

Производители смогли устранить все недостатки оружия на практике, а Германия получила очереди на новые заказы на 10–20 лет вперед.

Мы сделали IRIS-T брендом номер один в мире после "Патриотов", которые являются противоракетными системами. Сейчас эта система стоит от 600 тысяч до примерно миллиона – полутора миллионов. Это сделала эта война– отметил президент.

Почему Украине нужны ракеты Taurus?

По словам главы государства, спрос на дальнобойные ракеты обусловлен нехваткой средств для сбивания вражеской баллистики.

Испытания и эксплуатация немецких ракет Taurus на поле боя были бы полезны и выгодны для обеих сторон.

Потому что, когда американцы не смогли предоставить нам антибаллистические ракеты для ПВО, у нас остался только один выход: уничтожать российские пусковые установки. Они создали целые площадки и убивают нас, а мы не можем защититься. Это не гражданские объекты, не инфраструктура, не энергетика– подчеркнул Зеленский.

Защита неба и поиск противоракетных средств

На фоне постоянных российских ударов Украина активно ищет эффективные альтернативы для противодействия баллистике.

Кроме того, недавно стало известно о контракте на поставку ракет PAC-2 немецкого производства, партии которых планируется получить как можно скорее.