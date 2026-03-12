Від перукарки до операторки НРК: як жінки у війську керують бойовими роботами

Жінок у війську стає більше, і тепер вони керують дронами та наземними роботами. 21-річна операторка НРК розповіла, як робот вивіз пораненого за 18 кілометрів із поля бою та чим керують жінки у війську.

21-річна Ірина на позивний "Суєта" – операторка наземних роботизованих комплексів, яка служить у 91-му окремому протитанковому батальйоні. Вона розповіла свою історію шляху до війська компанії DevDroid, про що передає 24 Канал.

Ким працювала операторка НРК раніше?

До служби Ірина працювала перукаркою–модельєркою, а сьогодні вона керує роботизованими платформами, серед яких – Droid TW від DevDroid, і виконує бойові та евакуаційні завдання. За словами Ірини, саме завдання з евакуації поранених і доставка вантажів змусили її змінити професію. Адже НРК заїжджають туди, куди не слід відправляти людей, і тим самим рятують життя.

Цікаво! Підрозділ Ірини – 91–й окремий протитанковий батальйон – все частіше залучає наземні комплекси: їх більше, вони долають більший кілометраж і виконують завдання там, де небезпечно для автомобілів.

Операторка НРК, яка керує роботом на рівні з чоловіками: дивіться відео

Що важливо знати про роботу операторки НРК?

Оператор НРК – це поєднання техніки та відповідальності. Ірина описує роботу так:

треба підготувати платформу;

виконати місію (доставка або евакуація);

повернутися на старт і оглянути робота на наявність пошкоджень.

Моя робота полягає в тому, щоб виконати місію бойову. Доставка вантажу і повернення назад

– каже вона.

Першою бойовою місією Ірини стала евакуація пораненого бійця: дев’ять кілометрів туди і дев’ять назад. Наземний робот вивіз пораненого і тим самим врятував йому життя. Цей випадок став для неї ключовим:

Наш наземний роботизований комплекс зміг вивезти і врятувати життя цього бійця,

– згадує Ірина.

За словами Ірини, за останній час кількість НРК збільшилась, збільшився і кілометраж виконуваних ними завдань. Тепер комплекси заїжджають у ті зони, куди небезпечно відправляти людей на автомобілях. Ефективність та надійність платформ зросли: вони частіше довозять вантажі, виконують логістичні завдання і беруть на себе ризики, які раніше несли люди. Наразі Ірина частіше виконує логістичні та евакуаційні завдання, але зізнається: їй хотілося б частіше працювати з ударними НРК.

Зверніть увагу! Галузь почала розвиватися, але не тими темпами, на які розраховують військові й виробники. До НРК має бути таке саме ставлення, як до FPV-дронів – це має бути розхідний матеріал. Якщо один дрон вражено, військові повинні одразу мати змогу взяти інший і продовжити місію. Адже головна мета цих систем – зберегти життя людей, розповів раніше 24 Каналу представник компанії "Роботизовані системи", яка виробляє НРК PONY, Visluk та Pixel..

Як жінки навчаються НРК?

Опановувати керування наземними роботами Ірина мусила швидко – приблизно за місяць. Найбільше її вразило навчання водінню та розуміння конструкції різних платформ.

Найцікавішим було опановувати керування, види НРК і загалом їхню роботу в бойових місіях,

– розповідає вона.

Важливо! Ірина відзначає, що жінок у підрозділах стало більше: вони опановують FPV-дрони, Мавіки, наземні комплекси і виконують завдання нарівні з чоловіками.

Вони так само можуть виконувати завдання, як і чоловіки. В управлінні НРК не потрібна фізична сила – тут важливі навички та увага,

– додає Ірина.

Операторка НРК зустрічає все більше колегок, які освоюють цей фах. Не потрібно чекати і бути готовими на всі 100%, звертається Ірина до інших жінок, які вагаються щодо служби.

Потрібно просто бути біля людей, які уже вміють, опанували і можуть навчити вас. Ми теж починали з нуля,

– каже Ірина.

Історія Ірини – одна з багатьох, що показують, як технології змінюють фронт, а саме НРК зменшують ризики для живої сили, дозволяють виконувати ризикові завдання без людських втрат і відкривають нові ролі для жінок у війську. Їхнє зростання в підрозділах супроводжується зміною традиційних уявлень про те, хто і як має служити.

