Один радар не врятує Харків: генерал ЗСУ пояснив, як мають працювати дрони, ППО і ШІ

Інтеграція ППО, РЕБ, дронів і розвідки в єдину автоматизовану систему – ключова умова перемоги на сучасному полі бою. Про це заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Андрій Лебеденко на конференції Drone Autonomy 2026.

За словами бригадного генерала Андрія Лебеденка, окремі системи, які раніше діяли самостійно, сьогодні мають бути глибоко взаємопов'язані – від тактичного рівня до командного, передає 24 Канал. Особливо гостро ця потреба відчувається в умовах масованих повітряних атак, де час на реакцію – мінімальний.

Важливим аспектом на полі бою залишається інтеграція різних систем в єдине ціле, зазначив Лебеденко. Мова йде про ППО, РЕБ, БПЛА, розвідку та засоби ураження.

Раніше вони були самодостатні – сьогодні це потрібно змінювати. Як і домени – земля, вода, повітря – вони вже глибоко взаємопов'язані, і ця взаємодія має відбуватися не лише на рівні керівників, а й на рівні тактичних процесів для швидкого прийняття рішень,

– зазначив бригадний генерал.

Якщо взяти, наприклад, Харків – місто, яке розташоване близько до кордону, де час від виявлення до знищення повітряних цілей мінімальний, каже Лебеденко. Однією РЛС виявити всі дрони неможливо. Необхідно об'єднати всі сенсори в єдину систему. У випадку масованих повітряних атак противника людині складно швидко обробити великий масив даних: ідентифікувати цілі, визначити пріоритети та обрати засоби ураження тощо.

Саме тут на допомогу мають приходити алгоритми та нейромережі. Вони здатні миттєво аналізувати інформацію та ставити завдання відповідним засобам ураження. Це ідеальна модель, до якої ми прагнемо, і у нас вже є всі передумови для її реалізації. Ми вже маємо власні комплекси дронів-перехоплювачів, яким у перспективі достатньо буде отримати точні координати цілі,

– пояснив Лебеденко.

Також сьогодні застосовуються системи, що ефективно фільтрують дані сенсорів і відсіюють до половини хибних цілей. Бригадний генерал підкреслив, що майбутнє поля бою – за повною інтеграцією систем і автоматизацією рішень, де швидкість і точність визначатимуть перевагу над противником і допомагатимуть людині швидко приймати ефективні рішення.

Що ще казав генерал Лебеденко про ШІ?

Штучний інтелект допоможе покращувати управління в ЗСУ, також розповів бригадний генерал Андрій Лебеденко.