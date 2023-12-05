Виробництво снарядів для України: в Латвії пояснили, з чим саме пов'язані затримки

ЄС пообіцяв надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Втім, постачання затримуються. Наша держава може вчасно не отримати обіцяні снаряди.

Чи достатньо у країн-членів НАТО боєприпасів і озброєння на складах, щоб продовжувати підтримувати Україну, та Росія може виготовляти боєприпаси швидше, в інтерв'ю 24 Каналу відповів міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш.

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"Це виклик для всіх, і, безперечно, він стосується Європи"

"Боєприпаси, здається, в дефіциті в усьому світі, і чим більше конфліктів, як от ми бачимо між Ізраїлем та ХАМАС, тим більший попит на боєприпаси", – зазначив очільник МЗС Латвії.

Кріш'яніс Каріньш підкреслив, що це виклик для всіх, і, безперечно, він стосується Європи.

Наразі основний політичний акцент зосереджений на прискоренні військової промисловості, оскільки ми бачимо, що Росія вже переходить на "військові рейки" у своїй індустрії. Але ви знаєте, що це централізована й керована економіка, одна людина, одне рішення – і все готово,

– сказав високопосадовець.

Також додав, що наразі в НАТО 31 країна. Втім, незабаром буде 32. Кріш'яніс Каріньш наголосив, що це не вертикальна система управління, і в деяких галузях уряд іноді має вплив, а дещо – повністю приватизоване, тож уряд не має прямого впливу.

Тому нам потрібно працювати й змінювати наші процедури та, можливо, закони, щоб військова промисловість Європи зростала швидше, тому що Україна потребує цього, і Європа також потребує цього,

– підкреслив міністр.

До речі, у листопаді Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати свій план, щодо постачання Україні мільйона снарядів до березня 2024 року. За словами міністра, оборонна промисловість ЄС у жалюгідному стані. Є проблеми зі станом складів і здатністю укладати зовнішні контракти.