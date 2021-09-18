Мільйон законних способів: судді продовжать зривати реформу Зеленського

У номінації зашквар тижня впевнено перемагають українські служителі Феміди. Точніше, верхівка тих служителів, яка засідає у Раді Судів – найвищому органі суддівського самоврядування.

Cудді 13 вересня фактично зірвали початок судової реформи Володимира Зеленського. Хоча довіра українців до них і так на мінімальному рівні.

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Чому треба очищувати суд

Наведу приклад з останнього. Служителі Феміди 16 вересня виправдали суддю-хабарника, який узяв 30 тисяч гривень, щоб відмазати п'яного водія. Його зловили на гарячому і новостворений Вищий антикорупційний суд впаяв йому 2 роки.

Хабарник вже мав прямувати до Мінської колонії шити простирадла, але наш "реформований" Петром Порошенком Верховний Суд раптом виправдав колегу.

Реформувати й очищувати судову систему точно треба, бо там не тільки корупція та хабарі в трилітрових банках, які нас вже не надто дивують. Там є і кругова порука, а це набагато страшніше.

Не розписуватиму детально реформу Зеленського. Там чимало специфічних термінів. Скажу простіше, що навіть ті, хто Зеленського критикує, визнають – реформа шостого президента жорсткіша і радикальніша, ніж очікували.

Навіть ті, хто Зеленського терпіти не може, визнають, що із цією реформою Україна дійсно матиме всі шанси очистити наскрізь гнилу судову гілку влади.

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Яка причина відтермінування реформи

Розуміють це і наші судді. Чесні очікують на реформу з нетерпінням, бо їм і самим соромно за безсоромність колег. Однак судді, які вписані в корупційну схему кругової поруки, розуміють, що реформа їм точно не потрібна.

Через очищення суду хабарники втратять посади, прибутки, а може і свою свободу. Відповідно, вони роблять усе можливе, щоб зірвати ініціативи Зеленського.

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Перший раунд виявився за ними, оскільки 13 вересня Рада Суддів фактично відмовилася відправляти делегатів в Етичну Комісію. За реформою Зеленського вона мала б узятися за очищення судової системи.

Немає делегатів – немає і комісії, тому початок очищення тією комісією відтермінували на "колись там у майбутньому".

Що дасть судова реформа

Це був відвертий і цинічний саботаж з боку суддів. Однак він юридично грамотний і формальних претензій до суддівської верхівки бути не може. Відповідно, усе йшло до того, що судову реформу Зеленського можна сміливо відправляти у смітник – судді практично задушили її у зародку.

Однак судова реформа не є просто нагальною потребою України, без якої не бачитимемо нормальної держави, де панує верховенство права і де багатії рівні з усіма перед законом. Судова реформа – це і пряма вимога до України, щоб мати шанси стати членом Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

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Крім того, вона не є лише передвиборчою обіцянкою Зеленського. Це обіцянка для західних партнерів – як Європи, так і Сполучених Штатів України. Український президент говорив це Байдену кілька тижнів тому. Через суддівський саботаж Зеленського виставили посміховиськом.

Судді обіцяли виправитись

Звісно, самому Зеленському це не подобається, тому коли Рада Суддів саботувала створення Етичної Комісії, то Банкова відреагувала мало не миттєво – вже ввечері 13 вересня вийшла заява Офісу Президента про неприпустимість таких дій з боку суддів.

Служителів Феміди вже 13 вересня запросили на Банкову, щоб там, у присутності іноземних послів, розпитати, як так сталося. Зустріч відбулася, щоправда, особисто Зеленського там не було.

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Завершили все обіцянкою, що Рада Суддів обов'язково спробує ще раз зробити те, що від неї вимагає закон. Однак жодних конкретних термінів не зазвали. Принаймні, назагал.

Мільйон способів зіпсувати реформу

Це може означати, що суддівська верхівка і далі намагатиметься саботувати реформу Зеленського через штучні затягування. Наприклад, як з призначенням від себе делегатів до Етичної Комісії.

Крім того, опиратимуться через оскарження у Верховному чи Конституційному судах через вимоги провести додаткові узгодження та оцінювання від іноземних фахівців. Треба розуміти, що в наших юридично підкованих суддів є мільйон законних способів та методів, як ініціативи Зеленського унеможливити й зіпсувати.

Це розуміють і самі судді, і Банкова, і навіть іноземні партнери. Держдеп США 17 вересня виступив із заявою, що "існує загроза зриву обіцянки України провести реальну судову реформу". Тому відчайдушна протидія суддівської верхівки судовій реформі - це не для кого не секрет.

Зеленський не зможе вплинути на суддів

Найстрашніше, що у цій війні між Зеленським та корумпованими суддями усі шанси перемогти є саме у корумпованих суддів. Президент проти них фактично безсилий – у нього немає вагомих важелів впливу.

Зеленський може на них хіба що нагримати, спробувати присоромити. Або ж пригрозити, що попросить у європейців забрати у них візи, закордонні рахунки й нерухомість, але не факт, що європейці на таке підуть.

Інакше на суддів президент натиснути не може взагалі. Він навіть не має права, бо у нас демократична країна, де суддівська гілка захищена від тиску.

Це дуже добре, що в нас незалежні суди, а президент не диктатор, який за бажанням може хоч розстріляти. Однак бачимо, що корупційну гідру, яка вкорінилася у судовій гілці влади, здолати не маємо жодної можливості.

Зеленський не має такої можливості, як би йому того не хотілося, як би він це не обіцяв зробити своїм виборцям та іноземним партнерам.

Реформа давно на часі

Не хочеться, щоб Зеленський опустив руки й від безсилля пішов з суддями домовлятися про мирне співіснування. Дуже хочеться, щоб на Банковій знайшли спосіб реформу таки реалізувати, до того ж у тій суворій редакції, від якої у захваті навіть критики Зеленського.

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Невідомо, як це зроблять. Можливо, через Раду національної безпеки та оборони або інший радикальний спосіб, від якого я перший почну кричати, що Зеленський перетворюється на диктатора. Судова реформа була на часі ще 15 років, тому й з кожним днем суддівського свавілля в Україні самої держави України стає нам все менше.