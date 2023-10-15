Міноборони ухвалило постачання нових зразків техніки: що отримають ЗСУ і для чого

Міноборони України схвалило на постачання для Збройних Сил нові зразки військової техніки. Мовиться про вертоліт та мотоцикл.

На постачання ЗСУ прийняті вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС. У Міноборони розповіли, що вертоліт та мотоцикл призначаються для транспортування.

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Вертоліт і мотоцикл призначаються для транспортування

Зокрема, багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження. Також на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі.

Водночас швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС австрійського виробництва дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересічній місцевості.

Bo 105 – це легкий багатоцільовий двомоторний гелікоптер, що розроблений німецькою компанією Messerschmitt-Bölkow-Blohm.

Як пише "Мілітарний", Україна прагне отримати експортну версію Bo 105-Е4, що переробляються з протитанкових Bo 105P, що були у використанні Бундесвером.

Видання зазначає, що Е4 проходять глибоку програму ремонту та модернізації, що включає заміну авіоніки. Першою країною, що отримала гелікоптер у варіації Е4 стала Албанія.

В албанській версії ПТРК HOT не використовуються, то ж не відомо чи отримає озброєння український варіант гелікоптера.

Гелікоптер може прийняти на борт до 4 людей, а максимальна злітна маса складає 2500 кілограмів. Практична дальність доходить до 575 кілометрів. Крейсерська швидкість складає 204 кілометрів на годину.

Щодо мотоцикла, то "Мілітарний" пише, що KTM 450 ЕХС є певним еталоном серед любителів мотоспорту. Мотоцикл постійно вдосконалювався через відгуки гонщиків. Бензиновий двигун має потужність у 48 кінських сил, вага мотоцикла складає 105 кілограмів.

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