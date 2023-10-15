Минобороны приняло поставки новых образцов техники: что получат ВСУ и для чего
Источник:Министерство обороны Украины
Минобороны Украины одобрило на поставку для Вооруженных Сил новые образцы военной техники. Речь идет о вертолете и мотоцикле.
На поставку ВСУ приняты вертолет ВО 105 Е-4 и мотоцикл KTM 450 ЭХС. В Минобороны рассказали, что вертолет и мотоцикл предназначены для транспортировки.
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Вертолет и мотоцикл предназначены для транспортировки
В частности, многоцелевой вертолет ПО 105 Е-4 немецкого производства используется для наблюдения. Также на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы.
В то же время, скоростной мотоцикл KTM 450 ЭХС австрийского производства позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по рядовой местности.
Bo 105 – это легкий многоцелевой двухмоторный вертолет, разработанный немецкой компанией Messerschmitt-Bölkow-Blohm.
Как пишет "Милитарный", Украина стремится получить экспортную версию Bo 105-Е4, перерабатываемую из противотанковых Bo 105P, бывших в использовании Бундесвером.
Издание отмечает, что Е4 проходят глубокую программу ремонта и модернизации, включающую замену авионики. Первой страной, получившей вертолет в вариации Е4 стала Албания.
В албанской версии ПТРК HOT не используются, поэтому неизвестно, получит ли вооружение украинский вариант вертолета.
Вертолет может принять на борт до 4 человек, а максимальная взлетная масса составляет 2500 килограммов. Практическая дальность доходит до 575 км. Крейсерская скорость составляет 204 километра в час.
Что касается мотоцикла, то "Милитарный" пишет, что KTM 450 ЭХС является определенным эталоном среди любителей мотоспорта. Мотоцикл постоянно совершенствовался из-за отзывов гонщиков. Бензиновый двигатель имеет мощность 48 лошадиных сил, вес мотоцикла составляет 105 килограммов.
У Украины есть свои образцы дальнобойного оружия
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что у Украины есть свои собственные образцы дальнобойного оружия.
- Он сообщил, что у Украины уже есть отработанные экспериментальные образцы, имеющие 750 – 1000 километров дальности.
- По словам Подоляка, для достижения равенства с Россией в этом компоненте вооружения Украине необходимо масштабировать свое производство.
- Для того чтобы это осуществить, государство стремится привлечь дополнительные инвестиции в украинскую оборонную промышленность.