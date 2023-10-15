На поставку ВСУ приняты вертолет ВО 105 Е-4 и мотоцикл KTM 450 ЭХС. В Минобороны рассказали, что вертолет и мотоцикл предназначены для транспортировки.

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Вертолет и мотоцикл предназначены для транспортировки

В частности, многоцелевой вертолет ПО 105 Е-4 немецкого производства используется для наблюдения. Также на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы.

В то же время, скоростной мотоцикл KTM 450 ЭХС австрийского производства позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по рядовой местности.

Bo 105 – это легкий многоцелевой двухмоторный вертолет, разработанный немецкой компанией Messerschmitt-Bölkow-Blohm.

Как пишет "Милитарный", Украина стремится получить экспортную версию Bo 105-Е4, перерабатываемую из противотанковых Bo 105P, бывших в использовании Бундесвером.

Издание отмечает, что Е4 проходят глубокую программу ремонта и модернизации, включающую замену авионики. Первой страной, получившей вертолет в вариации Е4 стала Албания.

В албанской версии ПТРК HOT не используются, поэтому неизвестно, получит ли вооружение украинский вариант вертолета.

Вертолет может принять на борт до 4 человек, а максимальная взлетная масса составляет 2500 килограммов. Практическая дальность доходит до 575 км. Крейсерская скорость составляет 204 километра в час.

Что касается мотоцикла, то "Милитарный" пишет, что KTM 450 ЭХС является определенным эталоном среди любителей мотоспорта. Мотоцикл постоянно совершенствовался из-за отзывов гонщиков. Бензиновый двигатель имеет мощность 48 лошадиных сил, вес мотоцикла составляет 105 килограммов.

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