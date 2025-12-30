Міноборони тестує онлайн-постановку на військовий облік: як це працює

Міністерство оборони розпочало тестування онлайн-постановки на військовий облік. Воно здійснюється через застосунок Резерв+.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

Як працюватиме онлайн-постановка на облік?

Невдовзі частина громадян України зможе стати на облік дистанційно – без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур. Участь у тестуванні можуть взяти чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку та яким: у 2026 році виповнюється 17 років; або на момент подання заяви є від 25 до 59 років.

У Міноборони пояснили, як працює нова ініціатива:

Заповніть форму для участі в тестуванні.

Очікуйте електронний лист із запрошенням.

Установіть застосунок Резерв+ або оновіть до останньої версії.

Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.

Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.

У міністерстві додали: для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції. Онлайн постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян.

До слова, ексзаступниця міністра оборони України підкреслила важливість цифровізації послуг ТЦК, залишаючи можливість фізичного відвідування для громадян. Вона пояснила 24 Каналу, що спільна робота різних державних органів необхідна, зокрема, для створення єдиної електронної адреси для військовозобов'язаних.

