Минобороны тестирует онлайн-постановку на воинский учет: как это работает
- Минобороны Украины тестирует онлайн-постановку на воинский учет через приложение Резерв+ для мужчин, которые не состоят на учете и которым в 2026 году исполняется 17 лет или имеют 25-59 лет.
- Женщины, которые подлежат воинскому учету по специальности, и мужчины в возрасте 18 – 24 лет пока не могут воспользоваться онлайн-постановкой, которая уменьшает бюрократию и облегчает процесс для граждан.
Министерство обороны начало тестирование онлайн-постановки на воинский учет. Оно осуществляется через приложение Резерв+.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как будет работать онлайн-постановка на учет?
Вскоре часть граждан Украины сможет стать на учет дистанционно – без личных визитов в ТЦК и бумажных процедур. Участие в тестировании могут принять мужчины, которые еще не состоят на воинском учете и которым: в 2026 году исполняется 17 лет; или на момент подачи заявления есть от 25 до 59 лет.
В Минобороны объяснили, как работает новая инициатива:
- Заполните форму для участия в тестировании.
- Ожидайте электронное письмо с приглашением.
- Установите приложение Резерв+ или обновите до последней версии.
- Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку.
- Получите подтверждение и свой документ Резерв ID.
В министерстве добавили: для женщин, которые подлежат воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна - для постановки на учет нужно обращаться в ТЦК и СП. Мужчины от 18 до 24 лет пока не привлечены к тестированию функции. Онлайн постановка на учет уменьшает бюрократию, снимает нагрузку с ТЦК и СП и упрощает процедуру для граждан.
К слову, экс-заместитель министра обороны Украины подчеркнула важность цифровизации услуг ТЦК, оставляя возможность физического посещения для граждан. Она объяснила 24 Каналу, что совместная работа различных государственных органов необходима, в частности, для создания единого электронного адреса для военнообязанных.
Последние новости о мобилизации
Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предусматривающий создание новых поселковых ТЦК, наделенных статусом юридического лица и управленческими полномочиями.
Кроме того, Минобороны Украины запускает систему "Чекин мобилизованного" для трекинга пути военнообязанных на каждом шагу. Первым этапом программы станет электронный военно-учетный документ в системе Резерв+.