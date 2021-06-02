У Білорусі заявили, що міжнародним рейсам "небезпечно" літати над Україною

Білорусь не може змиритись з тим, що Україна заборонила білоруським літакам використовувати свій повітряний простір. Отож офіційний Мінськ хоче звернутись до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для "оцінки правомірності рішення" України та інших держав.

Відповідну заяву зробив Департамент авіації Мінтранспорту Білорусі. Ба більше, білоруські урядовці вважають, що взагалі це міжнародним рейсам "небезпечно" літати над українською територією.

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Білорусь вважає, що інші країни порушили міжнародні зобов'язання

Білорусь збирається звернутися до Ради ICAO для оцінки правомірності дій України та інших країн, які в односторонньому порядку, порушуючи міжнародні зобов'язання, встановили заборони й обмеження на використання свого повітряного простору білоруським авіаперевізникам,

– зазначили департамент.

Білоруси закидають Києву порушенням Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію, а також двосторонньої угоди від 1995 року.

Мінськ порадив міжнародним авіалініям "оминати Україну"

У Мінтранспорті Білорусі порадили міжнародним авіалініям "уникати транзиту над територією України, адже це може бути небезпечно". До цього згадали випадково збитий літак авіакомпанії "Сибирь" у 2001 році та збиття рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року, а також нібито погрозу застосування сили до літака "Белавіа" у 2016 році.

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Також у Білорусі зазначили, вимушена посадка літака Ryanair у Мінську викликала чималий ажіотаж, а от екстрена посадка рейсу з Дубліна до Кракова у Берліні, мовляв, пройшла непоміченою.