"Міну" в Конституційному Суді заклали у 2016 році, – Євгенія Кравчук

"Міну" у Конституційному суді України заклали у 2016 році, коли проголосували за нову редакцію закону ще за п'ятого президента України Петра Порошенка. Тоді прописали так, що можуть звільнити суддю КСУ тільки його ж судді.

Таку думку в ефірі програми висловила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона додала, що відповідний випадок є "простим прикладом, на жаль, кругової поруки в судовій системі".

До теми Вже не глава КСУ, – у Зеленського знову заговорили про статус Тупицького

Про налагодження роботи Конституційного Суду

Більшості суддям, які працюють в Україні, самим неприємно дивитися на цирк з КСУ. Однак пам'ятаєте, коли під час карантину Верховна Рада проголосувала за обмеження виплат зарплат для різних категорій, зокрема і для суддів – Верховний суд подав у Конституційний Суд прохання скасувати ці обмеження. За це проголосували упродовж місяця.

Мають бути 2 речі: не тільки хороша зарплата, щоб уникати корупційних спокус, але й невідворотність покарання.

Я бачу, що ситуація довкола Конституційного Суду налагоджується. Думаю, що КСУ вийде найближчим часом на нормальну роботу. Судова реформа – це наріжний камінь для економіки.

Через ухвалення Конституційним Судом скандального рішення про скасування електронного декларування в Україні почалася так звана конституційна криза.



Що відомо про скандал навколо КСУ / Інфографіка 24 каналу

Про другий термін Зеленського

В мене абсолютно чітке переконання, що якщо Володимир Зеленський на наступних виборах захоче балотуватись, то в нього зможе виграти тільки новий політик.

Антирейтинг старих політиків нікуди не дівся і це все одно якийсь незворотний процес.

Що відомо про ймовірність другої каденції Зеленського

Володимир Зеленський на початку своєї каденції запевняв, що йде лише на один термін. Він вперше заговорив про другу каденцію під час пресконференції 20 травня 2020 року і сказав, що подумає над цим.

Про другий термін можна буде говорити тоді, коли буде зрозуміло, чи встиг Зеленський виконати свої обіцянки, зазначав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Чому в МОЗ не відбулись зміни

Щодо Степанова – дуже багато питань. Зрозуміло, що з перипетіями з коронавірусом їх більше, але цей період, коли тривають постійні переговори (щодо вакцини та ліжкомісць – 24 канал) – змінювати саме в цей момент – не дуже логічно.

В Чехії за час пандемії змінилось троє міністрів охорони здоров'я – це зараз електричний стілець у кожній країні.

Уявіть собі, зараз приходить нова людина. Єдиний виняток, що може бути при такій зміні очільника, якщо ця людина вже працює в міністерстві та вже відповідає за контракти. Серед заступників знаю Віктора Ляшка, я б його підтримала. Але він займається виключно коронавірусом. Все-таки очільник Міністерства охорони здоров'я – це поняття ширше.

Що відомо про зміни очільника МОЗ