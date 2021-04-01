"Міну" в Конституційному Суді заклали у 2016 році, – Євгенія Кравчук

"Міну" у Конституційному суді України заклали у 2016 році, коли проголосували за нову редакцію закону ще за п'ятого президента України Петра Порошенка. Тоді прописали так, що можуть звільнити суддю КСУ тільки його ж судді.
Джерело:"6/9" на 24 каналі
Таку думку в ефірі програми висловила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона додала, що відповідний випадок є "простим прикладом, на жаль, кругової поруки в судовій системі".
До теми Вже не глава КСУ, – у Зеленського знову заговорили про статус Тупицького
Про налагодження роботи Конституційного Суду
Більшості суддям, які працюють в Україні, самим неприємно дивитися на цирк з КСУ. Однак пам'ятаєте, коли під час карантину Верховна Рада проголосувала за обмеження виплат зарплат для різних категорій, зокрема і для суддів – Верховний суд подав у Конституційний Суд прохання скасувати ці обмеження. За це проголосували упродовж місяця.
Мають бути 2 речі: не тільки хороша зарплата, щоб уникати корупційних спокус, але й невідворотність покарання.
Я бачу, що ситуація довкола Конституційного Суду налагоджується. Думаю, що КСУ вийде найближчим часом на нормальну роботу. Судова реформа – це наріжний камінь для економіки.Довідка. Через ухвалення Конституційним Судом скандального рішення про скасування електронного декларування в Україні почалася так звана конституційна криза.
Що відомо про скандал навколо КСУ / Інфографіка 24 каналу
Про другий термін Зеленського
В мене абсолютно чітке переконання, що якщо Володимир Зеленський на наступних виборах захоче балотуватись, то в нього зможе виграти тільки новий політик.
Антирейтинг старих політиків нікуди не дівся і це все одно якийсь незворотний процес.
Що відомо про ймовірність другої каденції Зеленського
- Володимир Зеленський на початку своєї каденції запевняв, що йде лише на один термін. Він вперше заговорив про другу каденцію під час пресконференції 20 травня 2020 року і сказав, що подумає над цим.
- Про другий термін можна буде говорити тоді, коли буде зрозуміло, чи встиг Зеленський виконати свої обіцянки, зазначав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Чому в МОЗ не відбулись зміни
Щодо Степанова – дуже багато питань. Зрозуміло, що з перипетіями з коронавірусом їх більше, але цей період, коли тривають постійні переговори (щодо вакцини та ліжкомісць – 24 канал) – змінювати саме в цей момент – не дуже логічно.
В Чехії за час пандемії змінилось троє міністрів охорони здоров'я – це зараз електричний стілець у кожній країні.
Уявіть собі, зараз приходить нова людина. Єдиний виняток, що може бути при такій зміні очільника, якщо ця людина вже працює в міністерстві та вже відповідає за контракти. Серед заступників знаю Віктора Ляшка, я б його підтримала. Але він займається виключно коронавірусом. Все-таки очільник Міністерства охорони здоров'я – це поняття ширше.
Що відомо про зміни очільника МОЗ
- В кінці листопада 2020 року у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Офіс Президента нібито планує звільнити Максима Степанова, а головною кандидатурою нібито був головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
- Згодом міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про свою відставку, а спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що наразі МОЗ не можуть залишити без керівника.