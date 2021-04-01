Якщо Зеленський вдруге балотуватиметься, то у нього виграє лише новий політик, – Кравчук
У випадку, якщо Володимир Зеленський захоче балотуватися на другий президентський термін, то у нього є великі шанси на перемогу. Його рейтинг зможе перевищити тільки новий політик, який прийде у владу.
Джерело:24 канал
Депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у програмі "6/9" заявила, що наразі неприхильність українців до "старих" політиків не зменшується. Як вона зауважила, їхній антирейтинг у суспільстві лише поглиблюється.
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За словами Кравчук, усе це є незворотним процесом. Детутатка також зазначила, що чинна влада "пробила" можливість новим людям займатися політикою.
В мене абсолютно чітке переконання: якщо Зеленський на наступних виборах захоче балотуватись, то в нього зможе виграти тільки новий політик, бо антирейтинг старих політиків нікуди не дівся,
– заявила Кравчук.
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Друга каденція Зеленського: що відомо
- Володимир Зеленський вперше заговорив про свою другу каденцію під час пресконференції 20 травня 2020 року. Тоді глава держави сказав, що подумає над цим.
- Члени партії "Слуга народу" заявили, що проситимуть Володимира Зеленського знову взяти участь у виборах глави держави. Однак відповідне рішення політик схвалюватиме сам.
- За словами нардепа Гео Лероса, президент під час святкування свого дня народження сказав, що збирається балотуватись на 2 термін.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що заради 2 каденції Зеленського готовий переплисти протоку Босфор у Туреччині.
- Варто зауважити, що на початку своєї каденції Зеленський переконував, що йде лише на 1 термін.
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