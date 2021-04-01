Пройшло вже 2 роки з дня першого туру останніх президентських виборів. 24 канал пропонує взяти участь в опитуванні та відповісти на запитання про те, за кого б Ви проголосували, якби могли повернутися у 2019 рік.

Відповідаючи, врахуйте результати роботи Володимира Зеленського за майже 2 роки президентства. Читайте також Рейтинг довіри знову очолив Зеленський, за ним – Кличко: результати опитування Опитування від 24 каналу Перемога Зеленського на виборах: коротко У першому турі останніх президентських виборів, який пройшов 31 березня 2019 року, Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів, натомість за Петра Порошенка проголосували 15,95% виборців.

Під час другого туру, який відбувся 21 квітня, Зеленський заручився підтримкою 73,22% громадян, Порошенко – 24,45%.