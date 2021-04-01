Прошло уже 2 года со дня первого тура последних президентских выборов. 24 канал предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос о том, за кого бы вы проголосовали, если бы могли вернуться в 2019 год.

Отвечая, учтите результаты работы Владимира Зеленского за почти 2 года президентства. Читайте также Рейтинг доверия снова возглавил Зеленский, за ним – Кличко: результаты опроса Опрос от 24 канала Победа Зеленского на выборах: коротко В первом туре последних президентских выборов, который прошел 31 марта 2019 года, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей.

Во время второго тура, который состоялся 21 апреля, Зеленский заручился поддержкой 73,22% граждан, Порошенко – 24,45%.