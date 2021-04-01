В случае, если Владимир Зеленский захочет баллотироваться на второй президентский срок, то у него есть большие шансы на победу. Его рейтинг сможет превысить только новый политик, который придет во власть.

Депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в программе "6/9" заявила, что сейчас неблагосклонность украинцев к "старым" политикам не уменьшается. Как она заметила, их антирейтинг в обществе только углубляется.

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По словам Кравчук, все это является необратимым процессом. Депутат также отметила, что действующая власть "пробила" возможность новым людям заниматься политикой.

У меня абсолютно четкое убеждение: если Зеленский на следующих выборах захочет баллотироваться, то у него сможет выиграть только новый политик, потому что антирейтинг старых политиков никуда не делся,

– заявила Кравчук.

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