Если Зеленский второй раз будет баллотироваться, у него выиграет только новый политик, – Кравчук
В случае, если Владимир Зеленский захочет баллотироваться на второй президентский срок, то у него есть большие шансы на победу. Его рейтинг сможет превысить только новый политик, который придет во власть.
Источник:24 канал
Депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в программе "6/9" заявила, что сейчас неблагосклонность украинцев к "старым" политикам не уменьшается. Как она заметила, их антирейтинг в обществе только углубляется.
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По словам Кравчук, все это является необратимым процессом. Депутат также отметила, что действующая власть "пробила" возможность новым людям заниматься политикой.
У меня абсолютно четкое убеждение: если Зеленский на следующих выборах захочет баллотироваться, то у него сможет выиграть только новый политик, потому что антирейтинг старых политиков никуда не делся,
– заявила Кравчук.
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Вторая каденция Зеленского: что известно
- Владимир Зеленский впервые заговорил о своей второй каденции во время пресс-конференции 20 мая 2020 года. Тогда глава государства сказал, что подумает над этим.
- Члены партии "Слуга народа" заявили, что будут просить Владимира Зеленского вновь принять участие в выборах главы государства. Однако соответствующее решение политик будет одобрять сам.
- По словам нардепа Гео Лероса, президент во время празднования своего дня рождения сказал, что собирается баллотироваться на 2 срок.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ради 2 каденции Зеленского готов переплыть пролив Босфор в Турции.
- Стоит заметить, что в начале своей каденции Зеленский убеждал, что идет лишь на 1 срок.
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