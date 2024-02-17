Єдиний спосіб: у Сухопутних військах пояснили, що розв'яже проблему замінованих територій

Через вторгнення та подальші дії Росії Україна очолила список найзамінованіших країн у світі. За останніми даними, мінами всіяно 25 – 30% усієї території країни.

На жаль, розв'язати цю проблему зараз дуже важко. Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко у розмові з 24 Каналом пояснив, що необхідно шукати нові рішення для розмінування країни.

Цікаво переглянути Хто розміновує Україну та використовує ім'я Пса Патрона: розслідування про ДСНС і сумнівні фірми

На розмінування підуть десятки років

Проблема мінування в Україні є надзвичайно серйозною, адже росіяни й далі продовжують мінування та можуть робити це дистанційно.

Машин для розмінування не вистачає, а використовувати живу силу для цього вкрай небезпечно.

Мінування з одного боку – це добра річ, а з іншого – квиток в один кінець. Якщо їх розставляють сапери чи інженери – це одне, якщо це роблять дистанційно, то (міни – 24 Канал) просто розсипаються по території і жодних карт мінних полів немає. Тому ця територія насправді стає проблемою для двох сторін,

– пояснив Іван Тимочко.

Насамперед аби розв'язати проблему замінування територій, потрібно знайти технологічне рішення, яке дасть можливість виводити міни з ладу дистанційно.

"Чи це буде радіоелектронний спосіб, чи у вигляді дрібних безпілотників – це краще скажуть інженери чи технологи. Бо зараз використовують людський ресурс, трали і спеціальне технічне великогабаритне обладнання, але це все одно малоефективно. Здебільшого сапери на животі повзають і розміновують поля", – наголосив Тимочко.

На жаль, зараз немає єдиного, безпечного та швидкого способу розмінувати території. А з огляду на те, що в Україні сьогодні просто безпрецедентна кількість використання мін, з урахуванням довжини лінії фронту та інтенсивності боїв, на розмінування підуть роки.

Україну офіційно визнали найзамінованішою країною у світі у 2023 році.

Коаліція розмінування України: що відомо

У межах останнього засідання у форматі "Рамштайн" 14 лютого союзники підписали угоду, згідно з якою до Коаліції з розмінування для України приєднаються ще 20 країн. Разом із Литвою Коаліцію очолить Ісландія.

Цікаво, що 16 лютого в Міністерстві оборони Угорщини повідомили, що приєднаються до Коаліції розмінування України. Очільник оборонного відомства Угорщини повідомив, сили оборони країни зроблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою, уже проводячи навчання з розмінування.

Нагадаємо, що про створення відповідної Коаліції заявила Литва ще у липні 2023 року під час зустрічі у "Рамштайн".

За оптимістичними сценаріями на розмінування усіх територій піде близько 10 років, що озвучили у ДСНС 2023 року. Однак, наприклад, у Washington Post стверджують, що для цього буде необхідно приблизно 750 років.До того ж варто врахувати, що загальна площа мінувань в Україні невідома, адже бойові дії досі тривають. Власне, ситуація може погіршитися ще більше.