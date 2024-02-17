Один способ: в Сухопутных войсках объяснили, что решит проблему заминированных территорий

Из-за вторжения и дальнейших действий России Украина возглавила список самых заминированных стран в мире. По последним данным, минами усеяно 25 - 30% всей территории страны.

К сожалению, решить эту проблему сейчас очень трудно. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в разговоре с 24 Каналом объяснил, что необходимо искать новые решения для разминирования страны.

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На разминирование уйдут десятки лет

Проблема минирования в Украине является чрезвычайно серьезной, ведь россияне и дальше продолжают минирование и могут делать это дистанционно.

Машин для разминирования не хватает, а использовать живую силу для этого крайне опасно.

Минирование с одной стороны – это хорошая вещь, а с другой – билет в один конец. Если их расставляют саперы или инженеры – это одно, если это делают дистанционно, то (мины – 24 Канал) просто рассыпаются по территории и никаких карт минных полей нет. Поэтому эта территория на самом деле становится проблемой для двух сторон,

– пояснил Иван Тимочко.

Прежде всего, чтобы решить проблему заминированных территорий, нужно найти технологическое решение, которое даст возможность выводить мины из строя дистанционно.

"Будет ли это радиоэлектронный способ, или в виде мелких беспилотников – это лучше скажут инженеры или технологи. Потому что сейчас используют человеческий ресурс, тралы и специальное техническое крупногабаритное оборудование, но это все равно малоэффективно. В основном саперы на животе ползают и разминируют поля", – подчеркнул Тимочко.

К сожалению, сейчас нет единого, безопасного и быстрого способа разминировать территории. А учитывая то, что в Украине сегодня просто беспрецедентное количество использования мин, с учетом длины линии фронта и интенсивности боев, на разминирование уйдут годы.

Коалиция разминирования Украины: что известно

В рамках последнего заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля союзники подписали соглашение, согласно которому в Коалиции по разминированию для Украины присоединятся еще 20 стран. Вместе с Литвой Коалицию возглавит Исландия.

Интересно, что 16 февраля в Министерстве обороны Венгрии сообщили, что присоединятся к Коалиции разминирования Украины. Глава оборонного ведомства Венгрии сообщил, силы обороны страны сделают свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, уже проводя учения по разминированию.

Напомним, что о создании соответствующей коалиции заявила Литва еще в июле 2023 года во время встречи в "Рамштайн".

Украину официально признали самой заминированной страной в мире в 2023 году.По оптимистическим сценариям на разминирование всех территорий уйдет около 10 лет, что озвучили в ГСЧС 2023 года. Однако, например, в Washington Post утверждают, что для этого будет необходимо примерно 750 лет.К тому же стоит учесть, что общая площадь минирований в Украине неизвестна, ведь боевые действия до сих пор продолжаются. Собственно, ситуация может ухудшиться еще больше.