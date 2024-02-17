На жаль, розв'язати цю проблему зараз дуже важко. Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко у розмові з 24 Каналом пояснив, що необхідно шукати нові рішення для розмінування країни.
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На розмінування підуть десятки років
Проблема мінування в Україні є надзвичайно серйозною, адже росіяни й далі продовжують мінування та можуть робити це дистанційно.
Машин для розмінування не вистачає, а використовувати живу силу для цього вкрай небезпечно.
Мінування з одного боку – це добра річ, а з іншого – квиток в один кінець. Якщо їх розставляють сапери чи інженери – це одне, якщо це роблять дистанційно, то (міни – 24 Канал) просто розсипаються по території і жодних карт мінних полів немає. Тому ця територія насправді стає проблемою для двох сторін,
– пояснив Іван Тимочко.
Насамперед аби розв'язати проблему замінування територій, потрібно знайти технологічне рішення, яке дасть можливість виводити міни з ладу дистанційно.
"Чи це буде радіоелектронний спосіб, чи у вигляді дрібних безпілотників – це краще скажуть інженери чи технологи. Бо зараз використовують людський ресурс, трали і спеціальне технічне великогабаритне обладнання, але це все одно малоефективно. Здебільшого сапери на животі повзають і розміновують поля", – наголосив Тимочко.
На жаль, зараз немає єдиного, безпечного та швидкого способу розмінувати території. А з огляду на те, що в Україні сьогодні просто безпрецедентна кількість використання мін, з урахуванням довжини лінії фронту та інтенсивності боїв, на розмінування підуть роки.
Коаліція розмінування України: що відомо
- У межах останнього засідання у форматі "Рамштайн" 14 лютого союзники підписали угоду, згідно з якою до Коаліції з розмінування для України приєднаються ще 20 країн. Разом із Литвою Коаліцію очолить Ісландія.
- Цікаво, що 16 лютого в Міністерстві оборони Угорщини повідомили, що приєднаються до Коаліції розмінування України. Очільник оборонного відомства Угорщини повідомив, сили оборони країни зроблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою, уже проводячи навчання з розмінування.
- Нагадаємо, що про створення відповідної Коаліції заявила Литва ще у липні 2023 року під час зустрічі у "Рамштайн".