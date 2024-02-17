К сожалению, решить эту проблему сейчас очень трудно. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в разговоре с 24 Каналом объяснил, что необходимо искать новые решения для разминирования страны.
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На разминирование уйдут десятки лет
Проблема минирования в Украине является чрезвычайно серьезной, ведь россияне и дальше продолжают минирование и могут делать это дистанционно.
Машин для разминирования не хватает, а использовать живую силу для этого крайне опасно.
Минирование с одной стороны – это хорошая вещь, а с другой – билет в один конец. Если их расставляют саперы или инженеры – это одно, если это делают дистанционно, то (мины – 24 Канал) просто рассыпаются по территории и никаких карт минных полей нет. Поэтому эта территория на самом деле становится проблемой для двух сторон,
– пояснил Иван Тимочко.
Прежде всего, чтобы решить проблему заминированных территорий, нужно найти технологическое решение, которое даст возможность выводить мины из строя дистанционно.
"Будет ли это радиоэлектронный способ, или в виде мелких беспилотников – это лучше скажут инженеры или технологи. Потому что сейчас используют человеческий ресурс, тралы и специальное техническое крупногабаритное оборудование, но это все равно малоэффективно. В основном саперы на животе ползают и разминируют поля", – подчеркнул Тимочко.
К сожалению, сейчас нет единого, безопасного и быстрого способа разминировать территории. А учитывая то, что в Украине сегодня просто беспрецедентное количество использования мин, с учетом длины линии фронта и интенсивности боев, на разминирование уйдут годы.
Коалиция разминирования Украины: что известно
- В рамках последнего заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля союзники подписали соглашение, согласно которому в Коалиции по разминированию для Украины присоединятся еще 20 стран. Вместе с Литвой Коалицию возглавит Исландия.
- Интересно, что 16 февраля в Министерстве обороны Венгрии сообщили, что присоединятся к Коалиции разминирования Украины. Глава оборонного ведомства Венгрии сообщил, силы обороны страны сделают свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, уже проводя учения по разминированию.
- Напомним, что о создании соответствующей коалиции заявила Литва еще в июле 2023 года во время встречи в "Рамштайн".