Частина пропозицій щодо миру узгоджена і невдовзі буде надіслана США, – Зеленський
- Україна узгодила частину пропозицій щодо мирної угоди і готується передати документи США.
- Зеленський підкреслив, що прогрес у мирному плані залежить від готовності Росії до припинення війни.
Україна вже опрацювала більшу частину пропозицій щодо мирної угоди та готується передати узгоджені документи Штатам. Водночас підсумки зустрічей у Лондоні були детально розглянуті на рівні радників із національної безпеки європейських країн.
Про це повідомив Володимир Зеленський, пише 24 Канал.
Чи є прогрес в опрацюванні мирного плану?
Президент Зеленський повідомив, що сьогодні, 9 грудня, українській делегації вдалось обговорити підсумки низки дипломатичних зустрічей у Лондоні із радниками нацбезпеки провідних європейських країн.
Зеленський наголосив, що українська команда активно працює над допрацюванням мирного плану. За його словами Україна разом з європейськими партнерами узгодила частину пропозицій щодо можливих кроків для завершення війни та готується найближчим часом представити напрацьовані документи США.
Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше,
– сказав президент.
Водночас Зеленський додав, що Київ прагне справжнього миру і перебуває на постійному зв'язку із Вашингтоном. Однак прогрес все ж залежить від готовності Росії йти на реальні кроки для припинення жорстокої війни.
Коли дійсно сторони можуть підписати мирну угоду?
Попри позитивно налаштовані заяви лідерів щодо укладення миру в Україні політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що навряд чи можна розробити план для закінчення війни, який одночасно задовольнив би й Росію, і Україну.
"Немає такої угоди, яка зараз може влаштувати всіх. Можливо, умови для такої угоди будуть на початку весни чи взимку – це оптимістичний сценарій – але точно не зараз", – підкреслив військовий.
Водночас Кіт Келлог переконаний, що процес завершення російсько-української війни уже "на фінішній прямій". Є Лише два важливих спірних питання, які дещо сповільнюють цей процес – ЗАЕС та контроль над Донеччиною.
У чому Трамп знову звинуватив Зеленського?
Дональд Трамп вкотре підкреслив, що президент України нібито не ознайомився із оновленим мирним планом США щодо завершення війни в Україні.
Президент США додав, що новий документ отримав схвальні відгуки від українських чиновників, а Зеленський його навіть не бачив.
Було б добре, якби він його прочитав,
– сказав Трамп.