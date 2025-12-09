Укр Рус
24 Канал Новини України Частина пропозицій щодо миру узгоджена і невдовзі буде надіслана США, – Зеленський
9 грудня, 18:06
3

Частина пропозицій щодо миру узгоджена і невдовзі буде надіслана США, – Зеленський

Діана Подзігун
Основні тези
  • Україна узгодила частину пропозицій щодо мирної угоди і готується передати документи США.
  • Зеленський підкреслив, що прогрес у мирному плані залежить від готовності Росії до припинення війни.

Україна вже опрацювала більшу частину пропозицій щодо мирної угоди та готується передати узгоджені документи Штатам. Водночас підсумки зустрічей у Лондоні були детально розглянуті на рівні радників із національної безпеки європейських країн.

Про це повідомив Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

Чи є прогрес в опрацюванні мирного плану?

Президент Зеленський повідомив, що сьогодні, 9 грудня, українській делегації вдалось обговорити підсумки низки дипломатичних зустрічей у Лондоні із радниками нацбезпеки провідних європейських країн.

Зеленський наголосив, що українська команда активно працює над допрацюванням мирного плану. За його словами Україна разом з європейськими партнерами узгодила частину пропозицій щодо можливих кроків для завершення війни та готується найближчим часом представити напрацьовані документи США.

Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше,
– сказав президент.

Водночас Зеленський додав, що Київ прагне справжнього миру і перебуває на постійному зв'язку із Вашингтоном. Однак прогрес все ж залежить від готовності Росії йти на реальні кроки для припинення жорстокої війни.

Коли дійсно сторони можуть підписати мирну угоду?

Попри позитивно налаштовані заяви лідерів щодо укладення миру в Україні політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що навряд чи можна розробити план для закінчення війни, який одночасно задовольнив би й Росію, і Україну.

"Немає такої угоди, яка зараз може влаштувати всіх. Можливо, умови для такої угоди будуть на початку весни чи взимку – це оптимістичний сценарій – але точно не зараз", – підкреслив військовий.

Водночас Кіт Келлог переконаний, що процес завершення російсько-української війни уже "на фінішній прямій". Є Лише два важливих спірних питання, які дещо сповільнюють цей процес – ЗАЕС та контроль над Донеччиною.

У чому Трамп знову звинуватив Зеленського?

  • Дональд Трамп вкотре підкреслив, що президент України нібито не ознайомився із оновленим мирним планом США щодо завершення війни в Україні.

  • Президент США додав, що новий документ отримав схвальні відгуки від українських чиновників, а Зеленський його навіть не бачив. 

  • Було б добре, якби він його прочитав,
    – сказав Трамп.