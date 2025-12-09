Зеленському далі "лічені дні" на відповідь щодо мирного плану Трампа, – The Financial Times

Зеленський повідомив європейським лідерам, що представники Трампа тиснули на нього під час розмови минулої суботи. Віткофф та Кушнер наполягали на територіальних поступках України в обмін на нечіткі гарантії безпеки від США.

Видання The Financial Times зазначає, що Трамп розраховує отримати згоду Києва до Різдва, пише 24 Канал.

За інформацією видання, Володимир Зеленський повідомив європейських лідерів про тиск з боку США. Посланці Трампа під час двогодинної розмови минулої суботи дали Зеленському декілька днів, щоб той відповів на угоду, яка вимагає поступитись Росії українськими територіями в обмін на досить нечіткі гарантії безпеки від США. Джерела видання кажуть, що Трамп очікує згоди Києва "до Різдва".

Водночас Зеленський взяв трохи часу для консультацій із європейськими союзниками, перш ніж реагувати на пропозицію Вашингтона. У Києві вважають, що такі умови можуть підірвати єдність Заходу, якщо США продовжать без підтримки Європи.

Один із західних чиновників пояснює, що Україна опинилась у складній ситуації через вимоги щодо територій, які не вона може прийняти. Однак Зеленський впевнений, що США шукають компроміс у цьому питанні.