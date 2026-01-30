Дмитрієв вилетить до Маямі для переговорів з командою Трампа, – Reuters

У США пройдуть нові переговори з Росією. Посланець Путіна Кирило Дмитрієв нібито має вирушити туди у суботу, 31 січня.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з візитом.

Що відомо про майбутні переговори у Маямі?

Переговори США та Росії пройдуть у Маямі, штат Флорида.

Довідково. У Флориді розташована резиденція Трампа Мар-а-Лаго. Там часто проводять неформальні дипломатичні зустрічі.

Дмитрієв має зустрітися там із членами адміністрації президента Трампа.

Деталі візиту наразі невідомі. Ані Кремль, ані Білий дім ще офіційно не коментували майбутню зустріч.

Як пройшли попередні переговори?