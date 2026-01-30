Дмитриев вылетит в Майами для переговоров с командой Трампа, – Reuters
- Посланник Путина Кирилл Дмитриев отправится в Майами для переговоров с представителями администрации Трампа.
- Детали визита неизвестны, ни Кремль, ни Белый дом официально не комментировали эту встречу.
В США пройдут новые переговоры с Россией. Посланник Путина Кирилл Дмитриев якобы должен отправиться туда в субботу, 31 января.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с визитом.
Смотрите также Уиткоффа и Кушнера не будет: какие изменения произойдут на новом раунде переговоров
Что известно о предстоящих переговорах в Майами?
Переговоры США и России пройдут в Майами, штат Флорида.
Справочно. Во Флориде расположена резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Там часто проводят неформальные дипломатические встречи.
Дмитриев должен встретиться там с членами администрации президента Трампа.
Детали визита пока неизвестны. Ни Кремль, ни Белый дом еще официально не комментировали предстоящую встречу.
Как прошли предыдущие переговоры?
23 – 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры Украины, России и США. Тогда речь шла о территориальных требованиях по Донбассу, продолжались и споры вокруг вопроса Запорожской АЭС.
В США делились оптимистичными впечатлениями после переговоров. Даже считали, что удалось приблизиться к личным переговорам Зеленского и Путина. Между тем в России заявляли, что скептически настроены относительно результативности трехсторонних переговоров и не стоит ожидать быстрых результатов.
Зеленский после переговоров сообщил, что следующая встреча состоится в воскресенье, 1 февраля. Но впоследствии он предположил, что переговоры могут быть перенесены, потому что "что-то происходит между США и Ираном".