Дмитриев вылетит в Майами для переговоров с командой Трампа, – Reuters

В США пройдут новые переговоры с Россией. Посланник Путина Кирилл Дмитриев якобы должен отправиться туда в субботу, 31 января.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с визитом.

Что известно о предстоящих переговорах в Майами?

Переговоры США и России пройдут в Майами, штат Флорида.

Справочно. Во Флориде расположена резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Там часто проводят неформальные дипломатические встречи.

Дмитриев должен встретиться там с членами администрации президента Трампа.

Детали визита пока неизвестны. Ни Кремль, ни Белый дом еще официально не комментировали предстоящую встречу.

Как прошли предыдущие переговоры?