Так, США считают, что встреча Путина и Зеленского близко. Об этом пишет Axios.
Что говорят в США о встрече Зеленского и Путина?
Команда Трампа после переговоров была очень оптимистично настроена. Они говорили о том, что им удалось пойти по пути, который позволит сократит разрывы в ключевом камне преткновения – территориальном контроле на востоке Украины.
"Все обсуждалось. Никого с обеих сторон не смутили дискуссии. Мы не оставили без внимания ни одного вопроса во время обсуждения, и нам не пришлось никого подталкивать. Мы увидели много уважения в комнате, потому что они действительно искали решение", – рассказывали американцы о переговорах, отметив, что "был момент, когда все выглядели почти как друзья".
Также в США утверждать, что эта встреча в Абу-Даби была критическим шагом к переходу к следующему этапу переговоров.
Мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским... Мы считаем, что эти встречи должны состояться до встречи между лидерами. Мы не думаем, что мы недалеко от этого. Если мы продолжим идти нынешним путем, мы дойдем до этого,
– отметила американская сторона.
Между тем украинский чиновник отметил, что хотя достигнут "значительный прогресс", до сих пор непонятно, действительно ли Путин хочет прекратить войну и предоставит ли он своим переговорщикам возможность заключить соглашение.
В Axios добавили, что Белому дому якобы понадобилось несколько месяцев, чтобы убедить Украину и Россию провести трехсторонние переговоры при посредничестве США.
А заложили основу этому встреча Трампа и Зеленского в Давосе и Виткоффа и Кушнера с Путиным в Москве, которые прошли на днях.
"И Путин, и Зеленский согласились направить своих переговорщиков. Это показывает, что они верят в прогресс", – сказал один из американских чиновников.
А другой отметил, что российский президент "хочет увидеть дипломатическое урегулирование этой войны".
Мирные переговоры: последние новости
На трехсторонних переговорах в Абу-Даби между Украиной, США и Россией сосредоточились на территориальных требованиях России по Донбассу и контроля над Запорожской атомной электростанцией.
Также был достигнут прогресс в военных вопросах, в частности в обсуждении отвода войск и механизмов мониторинга прекращения боевых действий. В то же время в политическом вопросе прорыва не было.
Следующий раунд трехсторонних переговоров США, Украины и России состоится 1 февраля в Абу-Даби.