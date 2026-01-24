Так, США считают, что встреча Путина и Зеленского близко. Об этом пишет Axios.

Что говорят в США о встрече Зеленского и Путина?

Команда Трампа после переговоров была очень оптимистично настроена. Они говорили о том, что им удалось пойти по пути, который позволит сократит разрывы в ключевом камне преткновения – территориальном контроле на востоке Украины.

"Все обсуждалось. Никого с обеих сторон не смутили дискуссии. Мы не оставили без внимания ни одного вопроса во время обсуждения, и нам не пришлось никого подталкивать. Мы увидели много уважения в комнате, потому что они действительно искали решение", – рассказывали американцы о переговорах, отметив, что "был момент, когда все выглядели почти как друзья".

Также в США утверждать, что эта встреча в Абу-Даби была критическим шагом к переходу к следующему этапу переговоров.

Мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским... Мы считаем, что эти встречи должны состояться до встречи между лидерами. Мы не думаем, что мы недалеко от этого. Если мы продолжим идти нынешним путем, мы дойдем до этого,

– отметила американская сторона.

Между тем украинский чиновник отметил, что хотя достигнут "значительный прогресс", до сих пор непонятно, действительно ли Путин хочет прекратить войну и предоставит ли он своим переговорщикам возможность заключить соглашение.

В Axios добавили, что Белому дому якобы понадобилось несколько месяцев, чтобы убедить Украину и Россию провести трехсторонние переговоры при посредничестве США.

А заложили основу этому встреча Трампа и Зеленского в Давосе и Виткоффа и Кушнера с Путиным в Москве, которые прошли на днях.

"И Путин, и Зеленский согласились направить своих переговорщиков. Это показывает, что они верят в прогресс", – сказал один из американских чиновников.

А другой отметил, что российский президент "хочет увидеть дипломатическое урегулирование этой войны".

