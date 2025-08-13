Кремль вимагає передати Росії стратегічно важливу неокуповану частину Донецької області та заморозити лінію фронту в інших районах. Такий крок означав би для України втрату "поясу фортець" – головної укріпленої лінії оборони на Донеччині з 2014 року.

До чого може призвести втрата Донбасу?

Пропозиція Путіна передбачає, щоб Україна поступилася цією критично важливою оборонною позицією, яку російські війська наразі не можуть швидко обійти чи прорвати, фактично нічого не отримавши натомість.

Точні умови позиції Путіна залишаються невідомими, однак посадовці адміністрації Трампа, зокрема спецпредставник США Стів Віткофф, представили чотири різні інтерпретації цих вимог.

За словами аналітиків, "пояс фортець" складається з чотирьох великих міст і кількох менших населених пунктів, які тягнуться з півночі на південь уздовж траси H-20 Костянтинівка – Слов'янськ, з довоєнним населенням понад 380 тисяч осіб.

Його довжина – близько 50 кілометрів: Україна витратила останні 11 років на зміцнення цього поясу та розвиток оборонної інфраструктури в його межах і навколо.

Слов'янськ і Краматорськ утворюють північну частину "поясу фортець" та є ключовими логістичними центрами українських військ у Донецькій області. Тим часом Дружківка, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка формують його південну частину.

Наразі російські війська намагаються обійти пояс із південного заходу, але цей процес, ймовірно, триватиме роками.

Передача під контроль Росії частин Донецької області, що нині утримуються Україною, розмістила б російські війська безпосередньо на кордонах області – у позиції, яка є значно менш придатною для оборони, ніж поточна лінія фронту,

Якщо російські війська зайняли б позиції вздовж кордону Донецької області, українським силам довелося б терміново зводити масштабні оборонні укріплення на межах Харківської та Дніпропетровської областей, рельєф яких не надто придатний для створення надійної лінії оборони.

Як пояснюють аналітики, потенційні оборонні рубежі в цьому районі пролягали б через відкриті поля, а природні перешкоди, зокрема річки Оскіл і Сіверський Донець, розташовані надто далеко на схід, щоб ефективно захищати кордон.

Крім того, можливе припинення вогню на цій ділянці потребувало б значних інвестицій в інфраструктуру, необхідну для масштабної та довготривалої місії з моніторингу режиму тиші.

Російські позиції на кордоні Донецької області з Харківською та Дніпропетровською надали б Москві вигідний плацдарм для майбутнього наступу на ці регіони. Передача решти західної частини Донецької області просунула б російські війська на 82 кілометри далі на захід,

Зокрема, окупація Лиману росіянами відкрила б можливість наступу на позиції ЗСУ в Харківській області на східному березі річки Оскіл.

Російські війська могли б спробувати змінити свою тактику 2022 року, використавши Слов'янськ та подальший наступ уздовж траси Е-40 Харків – Новошахтинськ як плацдарм для атаки на Ізюм у Харківській області.

До того ж Росія вже контролює окремі позиції на кордоні з Дніпропетровською областю на південний захід від Покровська. Контроль над усією Донецькою областю дав би змогу росіянам обійти дорогоцінні за ресурсами та часом зусилля з оточення Покровська й Мирнограда, а також уникнути штурму найзахіднішої української лінії оборони Добропілля – Білозерське – Новодонецьке – Олександрівка.